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Звезды4 ноября 2022 12:15

"Ледниковый период" нашел более достойную замену трусливо сбежавшему Дане Милохину

Победитель "Ледникового периода" Федор Федотов заменит сбежавшего из шоу Даню Милохина
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Новость ошарашила организаторов шоу и Евгению Медведеву, танцевавшую в паре с тиктокером

Новость ошарашила организаторов шоу и Евгению Медведеву, танцевавшую в паре с тиктокером

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, прямо в разгар первенства «Ледникового периода» шоу покинул Даня Милохин. Блогер принес извинения продюсерам в виде СМС и улетел в Дубай кататься на водной доске. Новость ошарашила организаторов шоу и Евгению Медведеву, танцевавшую в паре с тиктокером.

Но спустя некоторое время замену Милохину все же подобрали. В проект вернулся Федор Федотов — звезда фильма «Серебряные коньки» и сериала «Шерлок в России», победитель предыдущего сезона шоу в паре с Татьяной Волосожар.

Зритель очень полюбил Федотова в прошлом году — он был скромен, артистичен и показал хорошее катание: не зря профессионально занимался хоккеем в юности. Теперь Федор будет вести к победе Женю Медведеву, сильно расстроенную после ухода Милохина.

К работе в проекте молодой актер приступит уже на днях, на съемках восьмого выпуска шоу. В седьмом выпуске «Ледникового периода» Федор будет отсутствовать.

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