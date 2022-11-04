Волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают семьям мобилизованных

Добровольцы объединились, чтобы помочь всем, кто остался наедине с проблемами и тревогами о близких, ушедших на фронт.

С момента объявления частичной мобилизации в РФ добровольцы объединились по всей России, чтобы помочь всем, кто остался наедине с проблемами и тревогами о близких, ушедших на фронт. В рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ волонтеры предоставляют адресную, психологическую, юридическую и гуманитарную поддержку родственникам мобилизованных.

Свыше 2-х тысяч штабов #МЫВМЕСТЕ работают по всей России. При поддержке Народного фронта была запущена горячая линия. По телефону 8-800-200-3411 можно оставить заявку на получение необходимой помощи.

На обновленной площадке мывместе.рф можно найти все актуальные данные о поддержке мобилизованных и их семей. Так, добровольцы готовы отвести ребенка в детсад, школу или забрать оттуда,привезти продукты питания и лекарства, выполнить мелкий ремонт, решить коммунальные вопросы, взять на себя временный уход за домашним животным, поздравить с днем рождения члена семьи мобилизованного и многое другое.

Также вместе с Росмолодежью волонтеры #МЫВМЕСТЕ запустили чат-бот @mivmeste_info_bot. Тут можно подробно узнать, как и какую поддержку доступно получить и как стать членом команды Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.