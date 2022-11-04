Почему каратист и качок Дольф Лундгрен в реальной жизни не смог защитить жену и детей от бандитов

Дольфу Лундгрену исполнилось 65 лет Фото: кадр из фильма

Стоит набрать в Google имя и фамилию Dolph Lundgren, и сразу выскочит самый популярный из связанных с ним запросов: «Каков интеллект у Дольфа Лундгрена?» И тут же - ответ: по этой части у актера все великолепно. Коэффициент интеллекта у него равняется 160. Это невероятно много: у большинства людей на планете IQ - от 85 до 115. А вообще высший балл, который можно набрать в этом тесте - 177.

И вообще, Дольф Лундгрен учился в нескольких университетах (в Стокгольме, Сиднее, в штатах Вашингтон и Южная Каролина) и получил степень магистра по химии. Он собирался завершить свое образование в престижнейшем Массачусетском технологическом институте, и за свои достижения был удостоен там специальной стипендии. Но в результате забросил и учебу, и химические технологии - зато вошел в историю кино как один из самых популярных героев боевиков 80-х и 90-х годов.

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С одной стороны, он появился на свет в приличной и обеспеченной шведской семье: мама была учительницей, папа - инженером, а по второму образованию еще и экономистом. С другой стороны, атмосфера в доме оставляла желать лучшего. Отец был человеком нервным и раздражительным, часто срывал гнев на жене и детях - орал и распускал руки. Впрочем, сам Лундгрен сейчас настаивает, что все своему отцу простил. И более того - считает, что именно семейные скандалы разбудили в нем интерес к спорту и актерской игре. («Это ведь известный факт - что мальчики, у которых проблемы с отцами, тянутся к контактным видам спорта, таким, как бокс, борьба и карате!» - говорит он. Ну, допустим).

Кадр из фильма "Рокки 4"

По собственным словам, Ханс (это его настоящее имя) Лундгрен рос заморышем: был слабо развит физически, а еще страдал от аллергии. Отец в гневе обзывал его неудачником, и Ханс решил доказать ему, что с ним все не так плохо. В результате, отслужив два года в армии, начал усиленно заниматься с одной стороны, науками, а с другой - карате. В свободное от занятий химией время подрабатывал вышибалой в ночном клубе. И там однажды на него положила глаз певица Грейс Джонс: сделала его своим телохранителем, а затем и любовником. Они переехали в Нью-Йорк, где вели бурную светскую жизнь - и кто-то сказал Лундгрену: «Слушай, а почему ты с такой внешностью не снимаешься в кино?» Он заинтересовался этой идеей и записался в театральную студию (к сожалению, Гамлета ему играть никто так и не предложил).

Самую первую роль ему обеспечила та же Грейс Джонс: она снималась в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство», и бойфренд сыграл там в крошечном эпизоде - на экране он провел около десяти секунд. Зато вторая роль была куда солиднее: Лундгрен появился в образе лютого советского боксера Ивана Драго в «Рокки-4». Сильвестр Сталлоне лично выбрал его на роль противника Рокки Бальбоа из 5000 претендентов. К тому моменту Лундгрен уже сменил имя Ханс на Дольф (так звали одного из родственников по материнской линии). Перед съемками ему пришлось пять месяцев усиленно качаться и заниматься боксом, но результат того стоил: по его собственным словам, во время премьерного показа картины он за 90 минут превратился из бойфренда Грейс Джонс в кинозвезду.

Кадр из фильма "Универсальный солдат"

Нельзя сказать, что это превращение принесло молодому шведу только радость. Он потом даже жаловался: «Мне казалось, что меня бросили в омут. И порой я думал, что лучше бы шел к славе по-человечески: работал официантом, а параллельно потихоньку снимался в маленьких ролях…» Но выбирать уже не приходилось. За «Рокки-4» последовало фэнтези «Повелители Вселенной», за ним - боевик «Красный скорпион» (где Дольф вновь играл советского человека - спецназовца Николая Петровича Раченко). Потом были «Ангел тьмы», «Черный октябрь», «Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат»… Все то, что с таким упоением смотрели на пиратских VHS юные любители кино из СССР и России.

Нет, он не стал такой же большой звездой, как Сильвестр Сталлоне. Да, многие его боевики выходили сразу на видео, минуя экраны кинотеатров. И все равно фильмография у него весьма обширная - в ней даже есть несколько картин, которые он поставил сам. Новое поколение режиссеров сейчас вспоминает свою юность и картины с Лундгреном с ностальгией - потому Джеймс Ван, например, не удержался и позвал его в свой высокобюджетный кинокомикс «Аквамен» (Лундгрен снялся и в продолжении, «Аквамен и затерянное королевство», которое выйдет в следующем году).

Кадр из фильма "Неудержимые 2"

А что касается личной жизни - он довольно долго был счастлив в браке со своей соотечественницей, дизайнером интерьеров Аннетт Квиберг. У них родились две дочки. А в 2009 году случилась драма: в дом Лундгрена на испанском курорте Марбелья забрались грабители. Самого актера дома не было. Бандиты связали его супругу, начали обыскивать особняк в поисках ценностей… но наткнулись на фото Лундгрена, сообразили, что грабят кинозвезду и ретировались.

Их так и не нашли. А Лундгрен потом говорил в интервью: «Когда это произошло, моя старшая дочь вела себя очень храбро. Она сказала им: «Если бы здесь был мой папа, все было бы по-другому!» Потом у нее началось посттравматическое стрессовое расстройство. Но самую большую психологическую травму получила моя жена… О, если бы я в тот момент был там, всем пришлось бы очень невесело. Но меня там не было». Так или иначе, вскоре после ограбления супруги развелись…