«Вкус свободы»: книга о том, как полюбить свое тело и себя в нем

Книга клинического психолога Ирины Ушаковой «Вкус свободы»

Если вы подумали, что книга «Вкус свободы» это о бодипозитиве, призывающем любить свое тело, даже если оно будет под 200 кг, то это вовсе не так. Вернее, не совсем так. Эта книга о сложной группе заболеваний, которые скрываются под одним названием - «расстройство пищевого поведения».

Мы живем в эпоху скрытой эпидемии расстройств пищевого поведения (РПП): беспокойство по поводу правильной еды и своего тела, далекого от «идеала», сегодня испытывают три из четырех женщин. К сожалению, пока нет ни одной программы профилактики РПП. А значит, эта книга - первая в своем роде, настоящий учебник и, главное - настоящий друг для тех, кто запутался в правильных и неправильных диетах. Для тех, у кого еда единственный настоящий друг и одновременно смертельный враг.

Самое главное, что автор сама долгие годы жила с расстройством пищевого поведения, знает, что это такое, понимает чувства других, столкнувшихся с этой проблемой. Вот что она об это пишет: «РПП было моим тираном, но и другом, успокоением, способом справляться со всем. Не знаешь, что делать, - худей. Расстройство пищевого поведения заслоняло истинные проблемы и не давало увидеть реальные потребности. На самом деле мне не нужно было быть самой худой или самой спортивной - мне нужно было быть любимой и чувствовать себя в безопасности».

Так что в книге «Вкус свободы» вас ждут не просто теоретические рассуждения и объяснения, почему за любым ограничением в питании следуют срыв и депрессия и чем опасны постоянные качели «голодание - переедание», но и конкретные упражнения: правильные, продуманные и очень практичные, которые научат жить в гармонии со своим телом. И наконец почувствовать вкус еды без привкуса вины, но со сладким чувством свободы.