Киев нашел способ обмануть и обворовать собственных граждан

Жители Киева делают траншейные свечи для украинских военных Фото: REUTERS

Изворотливости украинских властей можно только позавидовать. В Киеве много очень изобретательных и изворотливых людей, которые любят решать головоломки и шарады. Теперь они решили проблему с безработицей. Ну как решили? По-украински.

Правительство Украины разработало механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ. Государство же берет на себя обязанность оплатить их труд на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен (около 11 тыс. рублей) в месяц. Впрочем, это с налогами. На руки получится гораздо меньше – 5393 гривны (около 9 тыс. рублей).

И за эти деньги человек должен будет целый месяц оборудовать блокпосты, рыть окопы и ямы, пилить деревья на укрепление окопов и блиндажи, заготавливать дрова. Из этих денег такой "трудоустроенный" безработный оплатит коммуналку, купит проездной, должен будет обеспечить себя лекарствами в случае болезни и, конечно, обеспечить себя и свою семью продуктами для пропитания. И это – за очень тяжелую физическую работу.

Правительство разработало этот механизм еще летом, но внедрять его начнут только в ближайшее время. Поскольку безработица даже по официальным данным превысила 30%, а по неофициальным – и все 70%. И вот одним махом теперь можно будет отчитаться по совсем иным цифрам. А все дело в одной маленькой хитрости. Такую работу будут предлагать тем, кто официально зарегистрировался безработным и является таковым уже не меньше месяца. А отказ от нее будет автоматически означать потерю социального пособия по безработице.

Одним ударом – двух зайцев! Мало кто согласится ворочать камни за пайку. Люди не захотят регистрироваться в качестве безработных, поэтому уровень безработицы резко снизится. А те, кто уже был безработным, снимутся с учета и перестанут таковыми считаться. Дополнительным бонусом для властей станет то обстоятельство, что сумма выплат пособий по безработице также уменьшится.

При этом, безусловно, будут и те, кто согласится на такую работу, и их задействуют. И вот здесь в реальность врывается уже третий бонус, но уже не для безработных, а для тех, кто станет управлять процессом и бизнесменов.

Последние смогут уволить тех, кто получал у них за неквалифицированную работу зарплату, например, в 15 тысяч гривен (около 25 тыс. рублей) и привлечь на их рабочие места таких вот безработных якобы для выполнения общественно полезной работы.

Безработные получат свои 5393 гривны зарплаты, бизнесмены сэкономят, а руководители этих бригад и те, кто станет их формировать и направлять – вознаграждение от бизнесменов. Даже 3 тысячи гривен (5 тыс. рублей) за голову в месяц составят существенный приварок в семейном бюджете такого чиновника, поскольку счет будет идти даже не на десятки голов.

Кончено, им придется поделиться и с вышестоящим начальством, но и своим детишкам на молочишко и на канапе с икрой хватит. Зато безработица исчезнет как массовое явление. По крайней мере, на бумаге и в официальной статистике.

Изобретательные люди эти украинцы. Хитрые. Их бы энергию да в мирных целях.

Правда, одна категория украинского населения тут явно проиграет, и им жить станет еще труднее. Речь о тех самых безработных, на которых будут наживаться еще больше. чем наживаются сейчас. Но кого в украинской власти они волнуют? Если они, как считают в верхних эшелонах украинской власти, для того и существуют.