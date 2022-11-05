В США кот заиграл на пианино, чтобы прокормиться

Кот, не желающий мириться с ограничениями в питании, стал звездой Сети

Американка Кейт Никс, живущая в американской Филадельфии, раскормила своего кота до такой степени, что ветеринар потребовал, чтобы животное село на диету. Иначе коту по кличке Уинслоу грозили серьезные проблемы со здоровьем.

Кейт требование врача стала выполнять, но коту это явно не понравилось.

Привыкший к всегда полной миске корма Уинслоу стал искать способ разжалобить хозяйку. Но кроме беспрерывного мяуканья он ничего не мог придумать. Да и это и не срабатывало.

В итоге кот обратил свое внимание на игрушечное пианино, которое оставила Кейт на полу.

Открыв в себе музыкальные таланты, Уинслоу стал бить лапой по клавишам, извлекая из игрушки громкие звуки и сопровождая их голосом.

Кейт умилилась, но нарушать рекомендации ветеринара не стала.

День за днем музыкальные экзерсисы Уинслоу становились все длиннее, и Кейт сняла один из них на видео, которое выложила в Интернет.

Кот, не желающий мириться с ограничениями в питании, стал звездой Сети. Вместе с хозяйкой, которая решила подпевать своему питомцу.