Американцы мрут от алкоголизма

Медики считают, что именно пандемия COVID-19 повлияла на увеличение числа пьющих американцев Фото: Shutterstock

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали сразу два отчета – за 2020 и 2021 годы. Один из главных шокирующих выводов, представленных в них – резкий рост смертности американского населения от алкоголя и связанных с его употреблением причин и заболеваний.

Рост составил рекордные 30%, хотя до пандемии он составлял 7%. Самые распространенные причины смертей – острые алкогольные отравления, цирроз печени и отказ работы поджелудочной железы как следствие хронического алкоголизма, абстинентный синдром, а также ДТП с участием пьяных водителей.

Медики считают, что именно пандемия COVID-19 повлияла на увеличение числа пьющих американцев.

Всемирная Организация Здравоохранения бьет тревогу: употребление алкоголя является главной причиной появления и развития более чем 200 различных заболеваний, заканчивающихся ежегодно смертью для более чем 3 млн. людей на нашей планете. Также употребление алкоголя является самым распространенным фактором при получении травм, приводящих к инвалидности и ранней смерти.