Сложно поверить, но эти звёзды - ровесники: как Лере Кудрявцевой, МакSим и Нелли Кобзон удалось обмануть возраст

Нелли Уварова и Равшана Куркова

Поговорку про женщин, которые, как хорошее вино, с годами становятся только лучше, наверняка, придумал очень благородный мужчина. Но дамы за 30 иллюзий не питают: им хорошо известно, что время не щадит даже богатых и знаменитых. И все-таки некоторым из них удается перехитрить беспощадные паспортные данные. Как это возможно, и почему звезды плюс-минус одного года рождения выглядят по-разному, сайту KP.RU объяснила Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura.

Зайнаб Мирзоева Фото: Личный архив

НЕЛЛИ УВАРОВА И РАВШАНА КУРКОВА (ПО 44 ГОДА)

- Фактор веса - вот, на мой взгляд, главная причина столь разительных отличий. Равшана сохранила юношескую стать - она утонченная, худенькая, морфотип лица - мускульный (нет излишней подкожно-жировой клетчатки, мышцы активно работают и поэтому не "плывут"). У Нелли же заметен лишний вес: это привело к появлению брылей, деформации лица - под действием гравитации тяжелые ткани опускаются гораздо стремительнее. А вот каких-либо серьезных косметологических вмешательств у обеих актрис я не вижу.

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА (33) И НЮША (32)

- Здесь похожая ситуация: у Татьяны есть избыток подкожно жировой-клетчатки, из-за чего появляются нежелательные носогубные складки; у Нюши благодаря низкому весу этого нет. При этом не могу сказать, что Татьяна выглядит старше, так как не ухаживает за собой. Возможно, это отпечаток того, что она замужем за мужчиной старше себя, и старается своим взрослым образом сгладить разницу в возрасте. У Нюши заметны косметологические процедуры - филлеры в губах, в скулах, но без перебора: всё выглядит естественно, лицо живое. Недавно, кстати, одна из пациенток попросила сделать ей губы, как у Нюши. На мой взгляд, здесь не более 1 мл филлера, плюс очень естественная техника введения, без "утиного" эффекта.

У Татьяны есть избыток подкожно жировой-клетчатки, из-за чего появляются нежелательные носогубные складки; у Нюши благодаря низкому весу этого нет

ЮЛИЯ ВОЛКОВА (37) И МАКSИМ (39)

- У Макsим изначально детское лицо: со своими ямочками на щеках она смотрится очень миловидно и молодо. А кроме того, певица сохранила юношеский вес. Для Макsим это очень важно, потому что ее лицо склонно к деформации (это заметно по выраженным носогубным складкам) и при лишнем весе может "поползти".

Юля Волкова и Максим

Юлия же изначально обладала утонченными чертами лица, но с годами перекроила себя полностью. Эту любовь к излишкам в косметологии называют дисморфофобией - это отклонение, при котором пациент стремится к гиперобъемам. Вот и Юлия переборщила с татуажем бровей, филлерами и ботоксом на лице, объемом губ. Кстати, в губах певицы, похоже, стоит биополимер (инъекционный препарат на силиконовой основе) - такой техникой пользовались еще в "нулевые". Избавиться от биополимера крайне сложно, приходится вырезать, из-за чего появляются рубцы и деформация губ.

СВЕТЛАНА ПЕРМЯКОВА (50) И ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА (51)

- В случае Светланы мы видим яркий пример того, как лицо может "поползти". Лишний вес играет важнейшую роль в деформации лица: происходит растяжение, опущение тяжелых тканей - так называемый гравитационный птоз. При этом заметных морщин у актрисы не наблюдается: это "бонус" подкожного жира. А его минусы - брыли, тяжелые щеки, носогубные складки. Однако, у такого морфотипа (отечно-деформационного) чаще всего бывают глубокие заломы на лбу, поэтому не исключаю, что Пермякова колола в лоб ботулотоксин - его вводят в мышцу для расслабления и предотвращения "сминания".

Светлана Пермякова И Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева любит косметологию и никогда этого не скрывала. Благодаря инъекциям ботулотоксина у неё расслабленное лицо, нет гипертонуса. Также применены уходовые процедуры для улучшения качества кожи. Могу предположить, что у телеведущей была операция по подтяжке лица: в 50 лет сохранить такой овал удается лишь единицам.

ЕЛЕНА ВАЕНГА И АННА ПЛЕТНЕВА (ПО 45 ЛЕТ)

- Елена Ваенга крупная женщина с крупными чертами лица - такие изначально не выглядят девочками. Не могу сказать, что ей показаны какие-то косметологические процедуры: у Елены и так все хорошо. Большой плюс заключается в её выраженных скулах: они выступают мощной точкой лифтинга, такое лицо не "упадёт". Поэтому, например, многие азиатские народы до 45 лет выглядят очень молодо.

Елена Ваенга И Анна Плетнева

Ане Плетневой удалось сохранить лицо, которое выглядит на "золотой возраст" - 25-30 лет. Думаю, солистка группы "Винтаж" очень вовремя и аккуратно провела косметологические процедуры. А главное, Аня в прекрасной физической форме, спортивная и миниатюрная. Полагаю, она знает, что поправляться ей нельзя: ярко выраженных скул нет, лицо может "поплыть".

ЛЮДМИЛА ПОРГИНА (73) И НЕЛЛИ КОБЗОН (71)

- Хороший пример, как по-разному можно войти в преклонный возраст. У Людмилы заметен гипертонус мышц, опускающих углы губ, а также дефицит объема в зоне скул, из-за чего губы на лице слишком выделяются. Ей было бы хорошо компенсировать дефицит объема и расслабить мышцы, в том числе на лбу - это поможет гармонизировать лицо, придать ему свежести.

Хороший пример, как по-разному можно войти в преклонный возраст

А у Нелли Кобзон, кроме хорошей генетики, я бы отметила шикарные результаты работы пластических хирургов: 5 баллов из 5. Уверена, что без подтяжки лица, инъекций филлеров и ботулотоксина здесь не обошлось. Но всё выглядит очень естественно: Нелли даже оставила мелкие морщинки вокруг глаз. Конечно, можно было бы обколоть лицо гиалуроновой кислотой, чтобы оно стало идеально гладким. Но в таком случае возникли бы последствия, которые мы можем наблюдать, к примеру, у Ольги Бузовой, которая вызвала себе птоз инъекциями. У нее на лице перебор филлеров: они притягивают жидкость как губка. Это тот случай, когда лишнего веса нет, но лицо выглядит отекшим из-за застоя жидкости. Нелли Кобзон удалось этого избежать.