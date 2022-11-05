Над Землей вспыхнуло красное полярное сияние. Это горит азот

Красный цвет – цвет азота. Фото: spaceweather.com

Маркус Варик из Норвегии постоянно водит туристов смотреть полярное сияние. На днях он, как обычно вечером, повел группу на живописные скалы с хорошим обзором, народ выставил штативы и настроил смартфоны, и тут у всех перехватило дух: небо засияло мощным свечением, и оно было абсолютно красным.

Обычно полярное сияние зеленое. Зеленый – цвет атомного перехода в кислороде. На верхнюю атмосферу обрушивается поток заряженных частиц от Солнца. Атомы кислорода насыщаются энергией. И сразу отдают ее назад, при этом светятся. Атом (любой) устроен так, что он может получать и отдавать энергию только порциями. Размер порции индивидуален для каждого химического вещества. Соответственно, у каждого элемента есть свой цвет свечения при отдаче. Видите зеленый – значит, кислород.

Варик говорит: розовые и красные сияния иногда случаются, но такого мощного сроду не видел. Люди были потрясены и наперебой фотографировали. Красный цвет – цвет азота. И если кислород еще можно встретить на высоте, где случаются полярные сияния (около 150 км), то азота там нет. Он начинает попадаться заметно ниже, от 100 км. Что же случилось?

Как раз в момент, когда туристы приступили к наблюдениям, в защитном слое магнитосферы Земли образовалась трещина. Через нее поток радиации устремился вниз, и достиг слоя, где азот есть. Итак, азот «загорелся», точнее, подвергся радиационной атаке и стал излучать характерный для себя цвет.

Но на этом чудеса не закончились. Через день народ принялся ждать ночи, чтобы, может быть, еще раз сфотографировать красное сияние, но оно вместо красного или банального зеленого оказалось… синим! Да что ж там творится такое? Ученые пока не знают, говорят: это загорелись другие соединения азота, но уже те, которые над Землей очень высоко, выше 150 км. Но обычно там азота так мало, что голубой цвет его соединений едва заметишь. Грешат на запуски ракет в арктическом регионе. Хотя точно никто не знает.

Магнитные бури сейчас через день да каждый день: Солнце в максимуме своей активности. Скорее всего, вы их не чувствуете. Но наступает глубокая осень, а затем и зима. Именно в холода метеочувствительные люди начинают страдать от магнитных бурь. Врачи говорят: сон, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе помогут. Каких-то особых таблеток принимать не надо.