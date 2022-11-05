Экс-жена Андрея Аршавина отдала его матери долг в два миллиона рублей

Алиса Аршавина получает от экс-мужа Андрея Аршавина алименты на их дочь Есению — около 300 тысяч рублей. А на днях заплатила долг по иску к его матери — 2 миллиона рублей. Фото: из социальной сети

40-летняя Алиса Аршавина последнее время оказывается в эпицентре скандалов. Однако, как нам стало известно, экс-жена известного футболиста Андрея Аршавина делает все возможное, чтобы погасить былые споры и конфликты. Недавно Аршавина, наконец-то, отдала долг бывшей свекрови.

Алиса Аршавина (Казьмина) после развода три года назад с известным футболистом начала получать от него алименты на их общую дочь Есению (сейчас ребенку 5 лет) – около 300 тысяч рублей ежемесячно. Также женщина получала алименты от еще одного экс-супруга (состоятельного бизнесмена): на 17-летнего сына Алексея и 9-летнюю дочь Алису. Рассталась женщина с Аршавиным с грандиозным скандалом. Мама звезды футбола даже сходила на ток-шоу, где сообщила причину развода сына: по словам Татьяны Ивановны Аршавиной, ее экс-невестка Алиса дурила голову ее Андрею – врала, что работает в спецслужбах, обманом якобы выманила у него чуть ли не миллион евро. Татьяна Аршавина сообщила: «Андрюша, когда с ней познакомился (он еще был с Барановской), но уже ежемесячно посылал Алисе деньги - она была на его обеспечении. Она высосала из него огромное количество денег. Ей нужны только деньги. Они жили прекрасной жизнью: у Алисы был свой счет, Андрей постоянно перечислял туда деньги. И у меня она брала деньги на лечение. Врала: например, что участвует в операциях спецслужб, после этого ей оказывают психологическую помощь, откапывают капельницами…» История была похожа на детективную.

Тем временем Алиса с детьми после развода решила остаться в коттедже в элитном районе Санкт-Петербурга, там же где раньше жила с футболистом. Этот особнячок в Питере Андрей Аршавин приобрел, когда жил с Юлией Барановской, а перед свадьбой с Алисой Казьминой переписал свою единственную недвижимость на маму. Примерно через год Алису с детьми попросили освободить жилплощадь, она отказалась, поэтому Татьяна Аршавина пошла в суд. Летом 2021 суд вынес решение о выселении Алисы Аршавиной из дома бывшей свекрови. Выселилась женщина с чужой жилплощади не сразу. Поэтому был еще один иск – уже летом 2022 года в очередной инстанции суд его удовлетворил. В итоге Алиса Аршавина осталась должна Татьяне Аршавиной почти 2 миллиона рублей: по делу о неосновательном обогащении - из-за незаконного проживания в ее доме, плюс расходы на коммуналку.

Недавно Алиса Аршавина выплатила Татьяне Аршавиной всю взысканную в суде сумму – об этом свидетельствуют данные о погашенной задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов. Алиса Аршавина выплатила основную сумму иска - 1 миллион 920 тысяч рублей и судебные издержки, оплату госпошлины в размере 36 тысяч 150 рублей и 59 копеек.

Алиса Аршавина последнее время рассказывала о своей тяжелой болезни: у нее аутоиммунный некроз, из-за которого провалился нос; плюс последствия тяжелой формы коронавируса и другие проблемы со здоровьем. Сын Алисы давно уже переехал жить к ее маме – воспитанием студента-первокурсника занимается его бабушка и отец. Сама Алиса живет с дочками, сменила телефоны и ведет закрытый образ жизни. На днях питерский бизнесмен подал в суд на Алису Аршавину – требует 3 миллиона рублей в качестве материального ущерба. Скорее всего, и этот иск удовлетворят. Так как бизнесмен поставил и собрал по заказу Алисы Александровны Аршавиной конструкцию модульного жилого дома на сумму 3 миллиона рублей, а она с ним не расплатилась. Скорее всего, суд вынесет решения уже до конца года.

Своего имущества у Алисы Аршавиной нет – она прописана в квартире мамы. Женщина нигде не работает. Но иски погашает. Ведь в противном случае ее ждут серьезные ограничения. Юрист Михаил Лямец объяснил kp.ru какие именно ограничения ждут безработную Алису (ответчика), если она не выплатит долг истцу по решению суда: «Представитель Федеральной Службы Судебных Приставов направляет исполнительное производство по адресу должника с требованием выплатить требуемую сумму. Если у человека нет доходов, нет денег на счетах, нет недвижимости и взыскать с него нечего - то ФССП ставит ограничения на все текущие счета должника; ограничивает его выезд за рубеж. Если какая-то денежная сумма поступает на банковские счета – то она списывается в счет исполнительного производства. Кроме тех сумм, с которых нельзя взыскать долг – это алименты, пенсия. Что касается зарплаты, то долг списывается с суммы превышающей МРОТ». Алиса Аршавина уже погасила один долг. В ближайшее время станет известно – будет ли удовлетворен следующий иск к ней.