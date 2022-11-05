"Герои" против "варваров": западные СМИ готовы публиковать любые фейки, чтобы расчеловечить русских

Первым "фактом" зверств россиян стало якобы изнасилование 75-летней украинской бабушки 60-летним русским солдатом. Фото: Кадр видео

Заразность украинства лучше всего видна по страницам западной прессы. Когда-то ставившиеся нам в пример на том же факультете журналистики западные газеты и работающие в них журналисты то ли поглупели, резко и безысходно, то ли их сменили представители того поколения, которое готово получать деньги за любую чушь. Главное, чтобы она укладывалась в нужный стереотип. Который сейчас звучит так: русские звери и варвары – это не люди, а последние твари.

И последняя неделя принесла сразу несколько примеров попыток такого втаптывания в грязь и расчеловечивания нас западными СМИ. Причем, не только какими-то "желтыми" таблоидами с массовыми тиражами, а и вполне себе респектабельными изданиями.

Первым "фактом" зверств россиян стало якобы изнасилование 75-летней украинской бабушки 60-летним русским солдатом. По ее словам, он и резал ей живот, и душил, и насиловал ее, проводя через череду мучений аж до самого утра. Тут же другое издание подхватило, сообщив, что русским солдатам дают набор сексуального насильника, в том числе, и пресловутую "Виагру". Могли бы для убедительности хотя бы возраст насильника снизить. Бабушку потом стали раскручивать украинские телевизионщики, которым она на камеру ровным постановочным голосом рассказала, как зверски с ней обходился русский "зольдат".

Английское массовое издание написало, как "российские военные поедали животных в зоопарках Украины". И даже сфотографировало меланхоличного белого носорога, упершегося рогом в стенку. Пришлось, правда, дописать, что животные все еще живы, но получили контузию и травмированы. Какой кусок носорога съели русские солдаты и в зоопарке какого города, журналист Джек Ньюман почему-то не сообщил.

А тут ведь не кто-нибудь, а респектабельнейшая Financial Times сообщила, что "русские публично повесили в городе Скадовск женщину, которая имела смелость сказать, что "Скадовск (Херсон) – это Украина". Ни фотографии (а как же без нее, если это была публичная казнь?), ни данных казненной (кто, откуда, возраст, ФИО - ?), ничего, кроме того, что кто-то кому-то что-то сказал про это. Тс! Таковы нынче публичные казни.

При этом достоверность описываемых событий никого не волнует. А авторы фейков ссылаются друг на друга, пытаясь закольцевать сам процесс. Вот, например, один из самых свидомых и популярных украинских Телеграм-каналов пишет: "ВСУ ликвидировали 10 иранских инструкторов дронов", - и ссылается, что это пишет не кто-нибудь, а "Иерусалим пост". Мол, не сами мы придумали, а авторитетное издание. А само авторитетное издание по этому поводу сообщает, что "украинцы говорят, что они ликвидировали 10 иранских инструкторов". Лихо ребята гоняют по кругу. Друг на друга ссылаются, устроив перекрестное опыление. И несут любую чушь, которая с готовностью подхватывается ведущими западными СМИ, если она отвечает задаче расчеловечить русских или превратить свидомых в героев "легенд и мифов Древней Греции". Тут тебе и какой-то старый алкаш, который из ржавой двустволки якобы сбил российский бомбардировщик с балкона. И пожилая киевлянка, ловко приземлившая российский дрон-беспилотник банкой домашних солений.

Мало того, что в этот бред свято верят сами украинцы, которым кровь из носу нужны подвиги доблестных "захисников", им кормят и западных читателей. Которым его втюхивают по полной.

И в это же время и западные СМИ, и тамошние политики и население равнодушно не замечают полные ненависти и человеконенавистничества звериные утробные рыки и вопли, которые доносятся из Киева. Вот, например, главред "RT" Маргарита Симоньян опубликовала пост про то, как "настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан…" И прочая лирика. Спорить не буду, хотя лично для меня Киев уже никогда не будет ни веселым, ни светлым, будь он трижды сытым. И, хотя когда-то он был одним из самых любимых мною городов, не тянет ни в него, ни к "чернобровым Оксанам". Но это личное дело и предпочтения каждого.