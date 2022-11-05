«Город Зеро» предвосхитил развал СССР

Фото: кадр из фильма "Город Зеро"

По мнению критиков, эта комедия абсурда с элементами фарса невероятным образом предвосхитила конец СССР и грядущих мировых событий.

«Город Зеро» считают картиной-пророчеством. В частности, политолог Сергей Кара-Мурза утверждал, что «Город Зеро» - не что иное, как аллегорический зашифрованный сценарий развала СССР. Мы решили вспомнить, как создавалась эта «сновидческая» картина.

Фильм вышел на экраны в 1988 году и имела шумный успех. «Город Зеро» был номинирован на «Оскар» как «лучший фильм на иностранном языке» (1989 г.). Он участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, вошел в тройку лучших картин мира по мнению международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI и стал лауреатом множества международных премий.

«Город Зеро» снят по сценарию драматурга Александра Бородянского и Карена Шахназарова. Главный герой по фамилии Варакин (его сыграл Леонид Филатов) - инженер машиностроительного завода из Москвы приезжает в командировку в провинциальный городок, ничем особенным не примечательный. Там с ним случается череда невероятных абсурдных событий, одно нелепее другого.

В местном ресторане он заказывает солянку, бифштекс и бутылку минеральной воды. Официант предлагает в качестве «подарка» от повара попробовать фирменный десерт — торт в виде головы Варакина.

— Кушайте на здоровье. Наш повар специально для Вас приготовил. Вы ему очень понравились. Вон он из кухни выглядывает…

Варакин возмущён, отказывается от угощения и собирается уйти. Повар обещает покончить собой – от обиды. Гремит выстрел, повар с пулей в сердце падает замертво.

Варакин пытаясь уехать из этого странного города, но покинуть Город Зеро не так-то просто, то есть практически невозможно.

Любопытно, когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп американские студенты прислали Карену Шахназарову шуточное видео с подписью «Tribute to Zero City»: на колясочке, абсолютно как в «Городе Зеро», везут торт в форме головы избранного президента.

Фильм Шахназарова почти наверняка сегодня смотрится несколько иначе, чем тридцать лет назад. Возможно, кто-то увидит в советской картине и другие зашифрованные послания к будущему.

И то, что советская киноклассика возвращается на большой экран, очень хорошо. Для поднятия настроения зрителям показывают старые добрые советские комедии. Уже вышли в повторный прокат комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», фантастическая комедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», народная комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и комедийная мелодрама «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

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