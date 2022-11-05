Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Коршунов спас под обстрелом 12 раненых бойцов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своих воинов предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»!

ПОДДЕРЖАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ТОЧНЫМ АРТОГНЕМ

Сержант Сурен Мовсисян

Сержант Сурен МОВСИСЯН Фото: Минобороны РФ

«Перед мотострелковой бригадой российских Вооруженных Сил стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Артиллерийская батарея, в составе которой действовал расчет орудия под командованием сержанта Сурена Мовсисяна, осуществляла артиллерийскую поддержку наступающих мотострелков. В ходе наступления Сурен руководил работой артиллерийского расчета по огневому поражению боевиков, находящихся на укрепленных позициях на подступах к городу, обеспечивал бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

Прицельной стрельбой артиллерийский расчет под командованием сержанта Мовсисяна уничтожили склад с боеприпасами и живую силу врага. Наносимые артиллерийские удары по оборонительным рубежам противника значительно ослабили боевые порядки националистов, что позволило российским мотострелкам развить наступление, прорвать оборону противника и освободить населенный пункт».

РАЗБИЛ ГРУППУ НАЦИОНАЛИСТОВ НА ПЕРЕПРАВЕ

Старший лейтенант Вадим Чеботарев

Старший лейтенант Вадим ЧЕБОТАРЕВ Фото: Минобороны РФ

«Перед батальонной тактической группой в составе которой командовал взводом реактивной артиллерийской батареи старший лейтенант Вадима Чеботарева была поставлена задача закрепиться в заданном районе и организовать оборону. Националисты, стремясь вернуть контроль над утраченными позициями, выдвинулись для наведения переправы через водоем для последующей атаки позиций российских подразделений. Оценив ситуацию, Вадим оперативно разместил расчет на позициях и приступил к нанесению огневых ударов по позициям противника. Действуя смело и решительно, несмотря на ответный обстрел со стороны боевиков, взводом под командованием Вадима Чеботарева были уничтожены военная техника и живая сила противника. Благодаря профессионализму и слаженным действиям старшего лейтенанта Чеботарева и его подчиненных враг, понесший существенные потери, оставил попытки вернуть район и был отброшен на исходные позиции».

СПАС ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА 12 РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

Старший прапорщик Сергей Корсунов

Старший прапорщик Сергей КОРСУНОВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник аппаратной взвода связи старший прапорщик Сергей Корсунов в период проведения специальной военной операции в условиях регулярных артиллерийских обстрелов со стороны украинских националистов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Подразделению, связь в котором обеспечивал Сергей вместе со своими подчиненными, была поставлена задача по освобождению стратегически важного населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе совершения марша в район выполнения задачи колонна БТГр подверглась минометному обстрелу, в результате которого были выведены из строя несколько единиц транспортной техники, двигавшейся позади машины связи старшего прапорщика Корсунова. Сергей в условиях непрекращающегося огня, проявляя мужество и самоотверженность, оперативно эвакуировал 12 раненых военнослужащих в свою машину и вывез их в укрытие, чем спас им жизнь. Благодаря профессионализму, оперативности и уверенным действиям старшего прапорщика Сергея Корсунова, удалось спасти жизни российских военнослужащих».