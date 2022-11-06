Археологи все чаще откапывают вампиров: мистика или научная сенсация

Фото: Юлия АЛЕХИНА

КРЕСТ ИЗ КОСТЕЙ НА ГРУДИ

Вампиру было 55 лет, звали его Джон Барбер, жил (и умер) он в американском штате Коннектикут в конце XVIII века. А через двести с лишним лет его нашли археологи. С двумя бедренными костями, сложенными крестом на груди. Самостоятельно так сложить ноги, как вы понимаете, не способен даже йог восьмидесятого уровня.

Объяснение простое и леденящее душу одновременно: соседи были уверены, что это вампир. Но археологи соседям верить не стали и отправили ДНК американца на анализ. В одну частную компанию и одновременно в лабораторию Вооруженных сил США (и это самое загадочное в истории с вампиром. Почему это им интересуется американская армия?).

Что выяснили генетики: это все-таки человек (опять же интересно - можно подумать, у них есть образцы ДНК вампиров для сравнения), а умер он от туберкулеза. Эта болезнь в те времена считалась признаком родичей Дракулы (хотя знаменитый роман Брэма Стокера будет написать через сотню лет).

Скорее всего, несчастный Джон был жертвой «вампирской паники в Новой Англии» - вспышки туберкулёза и связанных с ней суеверий. Мол, умершие от чахотки возвращаются и убивают своих родственников.

В общем, похоже, что соседи уже после смерти выкопали бедолагу и от греха подальше сложили его же кости крестом на груди, считает Эллен Грейтак, директор по биоинформатике лаборатории Parabon NanoLabs. Чтобы не встал и не покусал кого-нибудь.

Собственно, археологи откопали Джона Барбера давно, в 1990 году. Однако лишь в 2019-м удалось изучить его ДНК, а о результатах доложили только что - на Симпозиуме по идентификации человек в Вашингтоне в начале ноября 2022.

ДЕВУШКА С СЕРПОМ

А вот свежая находка, сделанная осенью 2022 года в Польше. Юная девушка, лет семнадцати - двадцати. Жила в XVII веке в Польше в деревне Пиен на берегу Вислы.

Археологи из Университета Николая Коперника почувствовали себя героями фильма ужасов, когда вскрыли ее могилу на деревенском кладбище. На шее - острый серп. На большом пальце левой ноги - тяжёлый замок.

«Антивампирский ритуал» - поставил диагноз профессор Дариуш Полинский, руководивший раскопками. Если люди думали, что хоронят вампира, ему клали серп на шею: мертвец попробует встать, тут ему голову и отрежет. А на ноги вешали замок, чтоб и не пытался подняться.

В 2014 году в Польше нашли пять таких могил с серпами, все захоронения датируются XVII - XVIII веками. Но чтоб серп и замок сразу, - такое впервые.

Что ещё странно: девушка явно была из богатой и уважаемой семьи, хоронили ее с почестями, в шелках, с золотыми и серебряными украшениями. Ритуальное убийство? Вряд ли, считает профессор Полински. И на разоблаченную ведьму не похоже. Их хоронили по-другому. Но почему-то местные жители опасались, что юная дама восстанет из мертвых.

Есть версия, что девушка пострадала из-за своей необычной внешности. Передние зубы уж очень выдавались вперёд, поделился пикантной деталью профессор Полински. Вот-вот укусит.

КОЛЬЯ И КАМНИ

И это не все. За последние годы археологи выкопали ещё несколько «вампиров». Пятилетнего мальчика в итальянской Умбрии в V веке похоронили на заброшенной античной вилле с огромным камнем в зубах. В XVI веке, через тысячу с лишним лет, по тому же ритуалу устроили погребение женщины в Венеции.

В Болгарии рядом с Созополем нашли десятки средневековых могил, которые иначе как вампирскими назвать сложно. Зачем ещё пронзать тела деревянными и железными кольями? И выбивать зубы?