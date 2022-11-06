Оправданный по делу о двойном убийстве американский спортсмен поздравил Маска

О. Джей Симпсон вышел на свободу в 2017 году Фото: EAST NEWS

Некогда известному американскому актеру и спортсмену О. Джею Симпсону сейчас 75 лет. И, несмотря на то, что его спортивная и кинокарьера завершились в 90-ых годах прошлого столетия, он до сих пор остается одним из самых известных людей в Соединенных Штатах.

О. Джей играл в Национальной футбольной лиге. На его счету множество рекордов. Футболист постоянно становился лучшим игроком года, получал многочисленные награды и баснословные гонорары. Когда его карьера в спорте завершилась, О. Джей стал работать телекомментатором. Тогда же он получил первые роли в кино. Наиболее известная его актерская работа – роль напарника Лесли Нильсена в комедии «Голый пистолет».

Но на весь мир он прославился по другой причине: сумев избежать наказания за жестокое убийство своей жены и ее приятеля.

Доказательства его причастности к преступлению были налицо, но адвокат сумел дать делу такой поворот, который все перевернул с ног на голову.

В 1994 году в собственном доме в Лос-Анджелесе была убита 34-летняя Николь Браун. Ее тело нашли у входной двери. Убийца перерезал ей горло так, что практически отрезал голову. Неподалеку от тела Николь нашли весь изрезанный труп ее друга – 25-летнего Рональда Голдмана.

Под подозрения сразу попал бывший муж Николь - Орентал Джей Симпсон. Супруги были в разводе, но бывший муж постоянно следил за Николь. После расставания он купил неподалеку дом и стал наблюдать за ней каждый день: когда приходит, с кем встречается, во что одевается.

Они познакомились, когда Николь было 18 лет, девушка тогда работала официанткой. Официально супруги поженились только спустя 8 лет. В браке у них родилось двое детей - дочь Сидни и сын Джастин.

Семья часто попадала в объективы фотокамер. И казалось, что у Симпсонов прекрасно. Но это было не так. После свадьбы О. Джей превратился в настоящего тирана и часто избивал жену.

Николь долго терпела, но потом написала заявление в полицию и подала на развод. Бывший спортсмен не смог пережить того, что его бросили. А спустя два года Николь Браун нашли убитой.

Во время расследования было найдено множество прямых улик, доказывающих причастность бывшего мужа к убийству. Во-первых, полицейские обнаружили в доме убитой окровавленную перчатку, вторую обнаружили в доме О. Джея. На каждой была кровь Николь и отпечатки пальцев ее бывшего мужа.

Когда полиция приехала в дом Симпсона, то его самого там не было. Не было у него и алиби.

Это и многое другое не смогли убедить присяжных. Они апеллировали к тому, что О. Джей – черный, а его жена была белой. И решили, что дело сфабриковано. Следователя, который занимался сбором улик, обвинили в расизме, а суд оправдал О. Джея.

Правда, в тюрьме он все же потом оказался - за вооруженное ограбление и похищение человека. А за убийство Николь Браун и Рональда Голдмана так никого и не был наказан.

В последние годы Симпсон зарабатывает на жизнь тем, что комментирует спортивные состязания. И часто жалуется, что в Сети появляется много фейковых аккаунтов, которые ведутся якобы от его имени.

Узнав, что Илон Маск купил Твиттер, Симпсон обрадовался и даже направил миллиардеру поздравление по этому случаю, выразив в нем надежду, что наконец-то сможет пройти верификацию и получить заветную «синюю метку», указывающую на то, что конкретный аккаунт Твиттера принадлежит реальной, а не выдуманной персоне.