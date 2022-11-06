В Пентагоне заявили, что все НЛО производятся в Китае

В нынешнем отчете подавляющее число свидетельств появления неопознанных летающих объектов названы «китайскими дронами» Фото: EAST NEWS

Американские разведывательные службы и военные, в течение последних нескольких лет тщательно изучавших множественные свидетельства о встречах с неопознанными летательными объектами, сделали вывод, что большинство из встреч с НЛО – это визуальный контакт с беспилотниками китайского производства.

По утверждению The New York Times, в конце октября разведка США подготовила секретный отчет для Конгресса, в котором уточняются некоторые детали опубликованного в прошлом году документа, составленного на основании изучения более 140 задокументированных встреч американских военных пилотов с НЛО.

В нынешнем отчете подавляющее число свидетельств появления неопознанных летающих объектов названы «китайскими дронами». Кроме того, сказано в документе, это могут быть встречи с метеорологическими аэростатами или просто оптические иллюзии.

Весной этого года в Палате представителей Конгресса США проходили специальные слушания, на которых законодатели США пришли к выводу, что НЛО могут представлять собой потенциальную угрозу для нацбезопасности. Пока неизвестно, что скажут конгрессмены после изучения нового документа от разведки.