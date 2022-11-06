Ученые: Искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну

Разработки в области искусственного интеллекта могут привести человечество к катастрофическим последствиям Фото: Shutterstock

Часть ученых, работающих в области искусственного интеллекта (ИИ), считает, что в будущем достижения в этой области могут привести к катастрофе, если и не страшнее ядерной, то вполне сравнимой с ней по масштабам.

К такому выводу пришли исследователи, проводившие опрос среди ученых разных стран мира, работающих с ИИ.

Более трети респондентов (36%) согласились с утверждением, что разработки в области искусственного интеллекта могут привести человечество к катастрофическим последствиям уже в нынешнем столетии.

73% опрошенных считают, что автоматизация труда с помощью ИИ способна создать предпосылки для социальных изменений на уровне промышленной революции.

Таким образом, в ученой среде нет ясного понимания - во благо или во вред человечеству идут разработки, и стоит ли вообще двигаться в этом направлении.

– Сообщество в целом знает, что это спорный вопрос, но теперь, благодаря этому опросу, мы можем знать это наверняка, – заявили инициатор исследования.

В любом случае, в уровне влияния ИИ на жизнь человечества у ученых нет никаких сомнений.