Павел Прилучный напал на тележурналиста в центре Москвы

Кем именно в тот момент считал себя Прилучный? Мы-то его считаем рядовым сериальным артистом со вздорным характером и скандальной репутацией Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вместе с молодой женой Зепюр Брутян и тещей Гаянэ он посетил закрытый показ фильма «Любовники» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

После сеанса чета Прилучный-Брутян вышла на улицу. Там главный «мажор» российского кино повздорил с таксистом, который остановился рядом с его дорогой иномаркой. И уже был на взводе, когда заметил, что его снимают журналисты НТВ. Не долго думая, Прилучный напал на оператора, сопровождая свои действия словам: «Засунь себе в… свою камеру!», отборным матом, хотя рядом стояла молодая жена. Зепюр извинилась за вспыльчивого мужа. Но потом они с Павлом вновь подошли к тележурналисту с требованием удалить видео и с угрозами: «Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь!?». Трудно сказать, что ответил оператор на вопрос актера-боксера (Прилучный в юности занимался боксом). Но интересно другое: кем именно в тот момент считал себя Прилучный? Мы-то его считаем рядовым сериальным артистом со вздорным характером и скандальной репутацией.

О том, что он ведет себя, мягко говорят, неадекватно, известно не только в кинотусовке.

Достаточно вспомнить скандал с его первой женой актрисой Агатой Муцениеце, которая направо-налево рассказывала (ну чтобы привлечь внимание к своей тяжелой ситуации), что Павел поднимал на неё руку руку, выпивал. Они развелись. И сейчас о бывшем Агата и слышать не хочет. Была громкая история с владельцем ночного клуба в Калининграде Владимиром Семёновым, с которым подрался Прилучный. При этом в интервью актер изображает из себя жертву наговора, мол, это журналисты делают из него яростного скандалиста. На самом деле он белый и пушистый. Пришел к вере и ездит по святым местам. Недавно у него появился духовник отец Виталий, «классный мужик» (это слова Прилучного)...

Напомним, что в конце августа Павел женился на 26-летней Зепюр Брутян. Но судя по всему, на его взрывном характере счастливая семейная жизнь не отразилась.