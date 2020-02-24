Побои и измены: Прилучный и Муцениеце год оттягивали развод

Известие о разводе одной из самых красивых пар российского кино Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало неприятным сюрпризом как для коллег актеров, так и для их поклонников. Многие из них не скрывают, что в последнее время слухи о том, что брак звезд дал трещину, то и дело появлялись в светской тусовке. Однако никто не ожидал, что артисты все-таки решатся поставить такую жирную точку в своих отношениях.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе одновременно и каждый в своем блоге 24 февраля в районе10:00. И если актер подбирал каждое слово, обращаясь к поклонникам, то Агата вложила в эмоциональное сообщение всю женскую боль и разочарование. Но ни одного плохого слова об отце своих детей не написала. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом нет уже никаких.

"Люблю его - да! Возрадуются миллионы барышень - да! Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь? Да! Но это - путь! Как здорово, что так! Каждая секунда - опыт и становление. Я рада, что мой имидж на дне...", - заявила актриса.

Наверное именно поэтому многие подписчицы Павла и Агаты открыто пишут, не скрывая своего разочарования: "Нет слов, я плачу", "Как теперь верить в любовь", "Весь год они шли к разводу. Он был ожидаем".

В соцсетях в настоящее время разворачивается настоящая драма, свидетелями и участниками которой оказались многочисленный фанаты пары. Есть те, кто считает, что именно Прилучный несет ответственность за развод с женой, и не могут ему этого простить. При этом часть поклонниц не скрывает, что радуются расставанию артистов, так как теперь один из самых желанных мужчин страны стал холостяком.

bugevuge Павел Прилучный с сыном

Последние несколько месяцев в прессе то и дело циркулировали слухи о том, что Прилучный и Муцениеце на грани развода. Был период, когда они разъезжались и жили отдельно. Потом, примирившись, снова воссоединились. Но брак не спасло ни рождение второго ребенка - чудесной девочки Мии, ни любовь, о которой с таким надрывом пишет актриса.

В начале 2019 года вокруг семейной пары разразился скандал - появилась информация о том, что Прилучный избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужа и детей в своем блоге, дабы развеять все слухи и домыслы о проблемах в личной жизни.

agataagata Если у человека не получается вас использовать, он будет постоянно искать изъяны во всем, что вы делаете

Однако сообщения о конфликтах не стихали. При этом Павел не раз говорил, что в их семье кипят настоящие итальянские страсти. Когда он и Агата снялись в новом клипе на песню "Перекрестки" рэпера Мота, то на съемках супругам пришлось пережить все то же, что немногим ранее случилось в их реальной жизни - не только любовь, но и разлад и ссоры. "Настоящая любовь всегда проходит через разные испытания, и главное - сохранить это чувство!", - делилась тогда эмоциями Муцениеце.

Но потом с завидной регулярностью стали появляться сообщения об амурных увлечениях Прилучного. И опять Муцениеце все старалась перевести в шутку. Снимала ролики, размещала трогательные фотографии с совместного отдыха. Она даже привлекала к этому мужа, чтобы наглядно показать - у них идеальная семья.

За сутки до объявления о разводе Агата оставила два очень личных сообщения. В одном она корила себя: "Я не боюсь признавать свои ошибки, я не боюсь трезво оценить свои силы и сказать, что я где-то не справилась. Потому что только так, признав все свои ошибки и провалы, можно их исправить и стать лучше".

Второе оказалось более трагичным: "Эта мысль не моя, но очень правдивая! Если у человека не получается вас использовать, он будет постоянно искать изъяны во всем, что вы делаете. Ничто и никогда не будет выполнено (с его точки зрения) достаточно хорошо. Кажется, что вы постоянно что-то делаете все не так. Этот человек никогда не скажет доброго слова о ваших достижениях. Подобные люди приносят в вашу жизнь только негатив, но вы сами позволяете им это делать".

Напомним, Агата Муцениеце познакомилась с Павлом Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.