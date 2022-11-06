Минобороны сообщили об уничтожении в Красном Лимане 100 нацистов и наемников

ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников Фото: REUTERS

Киевский режим не снижает внимание к Запорожской атомной электростанции. Украинские националисты продолжают вести артиллерийский огонь из сел Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме», - рассказал на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ на участках соприкосновения в зоне СВО: на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, но потеряла более 200 солдат и офицеров, на Красно-Лиманском российскими военными уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, на Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области, но лишился 50 человек, на Южно-Донецком ВСУ потери ВСУ составили 70 человек.

Представитель военного ведомства отдельно отметил, что в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

Кроме того, применением барражирующих боеприпасов, артиллерии, минометов и огнеметов сожжены десятки танков, бронемашин, самоходных артиллерийских установок и автомобилей ВСУ. Отличился и истребительная авиация ВКС России: над островом Джарылгач Херсонской области наши пилоты сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

По словам Конашенкова, силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией Минобороны России за сутки были поражены: в Запорожье склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, в Красноармейске 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» и 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» с двумя транспортно-заряжающими машинами, 16 беспилотников, 8 реактивных снарядов, украинская баллистическая ракета «Точка-У», пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

331 - самолет

169 - вертолетов

2452 - беспилотных летательных аппарата

386 - зенитных ракетных комплексов

6398 - танков и других боевых бронированных машин

883 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3560 - орудий полевой артиллерии и минометов

7086 - единиц специальной военной автомобильной техники