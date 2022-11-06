Спецоперацию, украинские биолаборатории и коронавирус заранее показали в кино: Фильмы и сериалы, предсказавшие будущее

Фото: кадр из фильма "Эпидемия" 2013 года.

Действительно, иногда случаются странные совпадения. Смотришь сериал или кино, а через некоторое время показанное повторяет реальность. Пророчество? Маловероятно. Чаще всего «пророчества» напрашивались или уже постепенно проявлялись, но все же иногда дар предвосхищения голливудских сценаристов и правда удивляет.

«Симпсоны»: Эбола, Трамп, Маск

Фото: кадр из фильма

Притчей во языцех стал мультик «Симпсоны», где еще в девяностые показали довольно странные вещи, воспринимавшиеся как фантастика: например, трехглазую рыбу, которую потом действительно выловили в Аргентине — правда, в 2011 году; или показали книгу про вирус Эбола, разбушевавшийся в нулевые, «Любопытный Джордж и вирус Эбола» (известен он был с семидесятых). Или в 2000 году показали, как Дональд Трамп стал президентом США — конечно, и это не на ровном месте: он вообще-то уже участвовал в гонке за кресло главы государства.

Фото: кадр из фильма

В том же мультике с желтокожими героями давным-давно показали и покупку компанией Disney легендарной студии 20th Century Fox (сделка была закрыта в 2019 году за 71 миллиард долларов).

Фото: кадр из фильма

Практически показали «Симпсоны» и запуск машины Илона Маска в космос. В мультике эксцентричный инженер катит на красном кабриолете в космическом скафандре. А в 2018 году генеральный директор SpaceX и Tesla запустил свой родстер Tesla в космос на первой ракете Falcon Heavy. Да, это был тоже красный автомобиль, который «управлялся», к счастью, не самим Маском, но манекеном в скафандре, который был спроектирован также SpaceX.

Есть и менее популярные, но правдоподобные примеры.

«Годы»: Смерть королевы Британии, эмигранты и СВО

К примеру, в 2019 году вышел сериал «Годы» (Years And Years), повествующий о жизни одной британской семьи в период с 2019 по 2029 г. И там тоже показали много того, что имело впоследствии отношение к реальности: смерть королевы Елизаветы в 2022 году, ввод российских войск на территорию Украины, новый приток беженцев в Европу, а также ввод жестких антиэмигрантских законов, конфликт США и Китая и пандемия обезьяньего гриппа.

Фото: кадр из фильма

«Форсаж: Хоббс и Шоу»: украинские военные биолаборатории

В довольно примитивной комедии 2019 года сюжет строится вокруг некоего боевого вируса, который вскоре поразит всю планету, и уничтожит «самых слабых». Что самое ценное, сценаристы показали, как этот вирус создается на территории...Украины, в одной из секретных военных биолабораторий в Чернобыле. Руководит всем этим некая могущественная корпорация, которая имеет власть над всеми государственными СМИ, имеет доступ к вычислительной сети всей панеты, и силовой блок в виде мотивированных бойцов ЧВК и боевых киборгов. Совсем недавно мы узнали, что биолаборатории на территории Украины — вовсе не элемент сценария.

Кстати, случаются не только политические предсказания, но и технологические.

«Запретная планета», «Сеть» и «Кабельщик»: гаджеты

В «Запретной планете» с Лесли Нильсеном в главной роли показан мир, в котором люди будут использовать небольшие карманные коммуникаторы, напоминающие современные сотовые телефоны. Все бы ничего, рано или поздно это должно было случиться, но картину-то сняли...в 1956 году!

Фото: кадр из фильма

В хакерском триллере «Сеть», где сыграла Сандра Буллок, в 1995 году показали онлайн-доставку.

Фото: кадр из фильма

В картине «Кабельщик» 1996 года с Джимом Керри в главной роли, предсказывалось, что в каждом доме воедино сольются компьютер, телевизор и телефон. Позже мы узрели СмартТВ.

«Бегущий по лезвию»: небоскребы с плазменными экранами рекламы

Фото: кадр из фильма

Если посмотреть на кадры этой картины, то покажется удивительным — ну и что тут пророческого? Сюжет футуристического детектива разворачивается в Лос-Анджелесе 2019 года, только вот снят фильм Ридли Скотта...в 1982 году. Сорок лет назад! Поэтому и правда удивительно, как художники и сценаристы смогли воссоздать типичный современный урбан-пейзаж Гонконга или Сингапура: светящиеся небоскребы и сверкающая на плазменных экранах ркелама.

Таймс-сквер в Нью-Йорке в 2022 году Фото: REUTERS

«Заражение»: эпидемия коронавируса

Вообще, тема эпидемий в литературе разбирается довольно давно и качественно: все помнят «Чуму» Камю, «Противостояние» Кинга, «Глаза тьмы» Кунца, где вообще-то действовал вирус «Ухань-400» (книга 1981 года!). Но в 2019 году весь мир заговорил про коронавирус, все бросились пересматривать картину «Заражение» Стивена Содерберга, которую после премьеры по сути никто толком-то и не смотрел. В фильме с обилием суперзвезд (Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Лоренс Фишберн, Гвинет Пэлтроу и др.) очень страшно и жутко показано, как человечество пытается бороться в эпидемией, которая буквально выкашивает популяцию.

Фото: кадр из фильма

Костюмы биозащиты, в которых работали герои «Заражения», до боли напоминали форму, в которой российские врачи героически побеждали ковид в «красных зонах».