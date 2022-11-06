Санкции против России имеют совсем не тот эффект, на который рассчитывали западные страны. Фото: Shutterstock

Санкции против России имеют совсем не тот эффект, на который рассчитывали западные страны. Хотя давление на нашу страну остается беспрецедентным: по подсчетам аналитиков ресурса Castellum.ai, на Россию наложено 12 747 разнообразных ограничений. Причем 10 052 из них были введены после 22 февраля – даты признания ДНР и ЛНР независимыми государствами. Для сравнения – наш ближайший преследователь Иран несет бремя всего четырех тысяч санкций. Казалось бы, экономика Россия уже должна быть порвана в клочья. Но этого до сих пор не произошло, что признают и в экспертном сообществе западных стран. Как России удается справляться с экономическим давлением?

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

В конце октября на ресурсе европейского центра Bruegel была опубликована статья «Как санкции повлияли на Россию» экономистов этого центра и экспертов вашингтонского Института международных финансов (IIF). Специалисты констатируют: введенные ограничения не привели к снижению доходов российского бюджета, которое помогло бы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине.

- Последствия санкций остаются неясными, - подчеркивают эксперты. - Санкции только сейчас, в конце 2022 года, начинают сказываться на способности России получать доходы. Благодаря стратегии «Крепость Россия» (так антисанкциооную политику России называют в своей статье эксперты, – Ред.) и умелому реагированию Банка России санкции в отношении финансового сектора не привели к финансовому кризису в России, что объясняет меньший, чем ожидалось, экономический спад.

Один из главных факторов, который позволяет экономике России держаться на плаву, - огромный профицит торгового баланса, который по итогам 2022 года составит около $240 млрд. Это в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году. Профициту способствуют заоблачно высокие цены на основные товары российского экспорта и снижение импорта.

- Наибольший вклад в этот эффект вносит природный газ, а также уголь, нефтепродукты и сырая нефть, - пишут авторы статьи. - Повышение цен на сырьевые товары более чем компенсирует сокращение объемов экспорта.

Впрочем, экономисты полагают, что эффект от санкций будет усиливаться со временем.

- Российские бюджетные доходы сейчас начинают страдать, - уверены эксперты. - Учитывая широту санкций, экономика пострадает в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Добровольный уход большого числа западных фирм, окончательный разрыв с ЕС в сфере энергетики и неспособность России найти равноценную альтернативу нанесут серьезный ущерб российской экономике.

Кроме того, возможности для усиления санкционного давления на Россию еще не исчерпаны, убеждены авторы.

ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

- Полагаю, что Америку авторы исследования не открыли, - говорит экономист Денис Ракша. – Сейчас многие говорят и пишут о том, что санкции не сработали так, как это было задумано. Но это не значит, что они не работают совсем - счастья нашей экономике они в любом случае не добавляют. С другой стороны, никто точно не знает, как именно они будут нам вредить. Самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, - нефтяное эмбарго. Но решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран фактически снимает эту угрозу. Да и США, как выяснилось, не особенно проверяют, что декларируют их трейдеры. Американцы покупают нефть, если по документам она проходит как нефть из Саудовской Аравии, хотя фактически она может быть российской. Похоже, все тихо спустили все на тормозах, понимая, что от реального эмбарго на нефть из России не выиграет никто – плохо будет всем.

По словам Дениса Ракши, есть еще символические санкции и всевозможные самосанкции вроде ухода бренда одежды «Зара». Но это почти не имеет влияния на экономику. Серьезно ударить по России могут ограничения на поставки в нашу страну технологий и оборудования.

- С этим ясности меньше всего, - говорит эксперт. – Напрямую многие поставки прекращены. Но терять российский рынок многие западные компании все равно не хотят. Поэтому начинают работать схемы поставок через Турции и другими окольными путями. В одной очень известной компании, которая получает оборудование из Европы, мне недавно сказали, что они продолжают все покупать как раньше, усложнилась только доставка.

Денис Ракша считает, что появление докладов на тему влияния санкций призвано затушевать не очень успешную работу тех, кто предлагал и разрабатывал санкции, рассчитывая на их быстрый эффект.

- Какова была цель введенных после 24 февраля ограничений, - напоминает наш собеседник. – Ограничить возможности России проводить СВО. И эта задача санкциями не решена. А тот факт, что эффект от ограничений проявит себя через 5-7 лет и ослабит потенциал страны– это уже из области предположений. У санкций, введенных 8 лет назад - в 2014-м году, была та же цель. Так что все хотят сохранить хорошую мину при плохой игре.