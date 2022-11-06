Настоятель Патриарших подворий при штабе ВДВ протоиерей Михаил Васильев. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Отца Михаила не стало утром 6 ноября 2022 года. На сайте Патриархии написано, что настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области, протоиерей Михаил Васильев погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.

Первым о печальной новости сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем телеграм-канале: «На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память».

«Ты один такой был. Спасибо за всё!» - написал прощальные слова председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Подробнее о гибели отца Михаила стало известно от военкора ВГТРК Александра Сладкова: «Херсонская область, ракетный удар ВСУ. Погиб как батюшка-воин — в рядах десантников. Да его и называли батюшкой ВДВ. Что сказать… Смелый, даже дерзкий, честный, даже не просто честный, а непреклонный правдоруб. Верный друг, лютый враг пороков, самокритичный, скромный, беззащитный перед несправедливостью, смиренный. Его самоирония так же филигранна, как уместна. Отец Михаил незаменим. Реально».

Протоиерей Андрей Спиридонов был знаком с отцом Михаилом Васильевым более четверти века. Впервые они встретились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, где оба начинали свой церковный путь алтарниками.

- В плане алтарничества я был постарше будущего отца Михаила, - рассказывает отец Андрей. - Окончил тогда литературный институт и, отказавшись от поступления в аспирантуру, начал учиться в Свято-Тихоновском богословском институте. А он закончил философский факультет МГУ. И тоже отказавшись от продвижения по светской карьере, решил послужить Церкви. Я учил его быть алтарником. И он потом часто вспоминал, как я учил его мыть полы. Потом мы оба стали священниками, не раз встречались, служили вместе. Дружили. Он был особенным священником и человеком, выбиваясь из общей канвы. Он всегда стремился к какому-то яркому, предельному, максимальному служению. Бывало рисковал собой, ведь будучи военным священником ездил в разные горячие точки.

На Донбассе отец Михаил бывал с самого начала противостояния с Киевом. Помогал бойцам и духовно, и материально. Во время СВО ездил в зону боевых действий неоднократно.

- И он всегда меня в какой-то степени удивлял беззаветной преданностью, самоотдачей и готовностью свою душу положить ради русского народа, церкви, страны, армии, - вспоминает отец Андрей. - Для него все это было едино. В этом его порыве была некоторая чрезмерность. Его даже подозревали в какой-то гордости, что ли. Не знаю. Могу сказать одно, эта чрезмерность если и была, то искренняя, откровенная, Христа ради. И в этом у нас еще будет возможность убедиться, когда откроется нам о нем воля Божия.

Отца Михаила Васильева не зря называли батюшкой ВДВ. Среди десантников он был абсолютно своим человеком. Даже с парашютом прыгал во время учений. Правда, лет 15 назад последний его прыжок чуть не закончился трагедией.

- Не раскрылся основной парашют и он получил компрессионный перелом позвоночника, - рассказывает отец Андрей Спиридонов. - Батюшка чудом остался жив. Мы виделись с ним две недели назад в день памяти нашего общего духовника отца Димитрия Смирнова, ушедшего из жизни два года назад. Отец Михаил говорил о своих планах, поездке в зону СВО. Настроение его было фаталистическое...А теперь и он остался там, как настоящий христианин, положив душу свою за други своя. За страну, церковь и нас с вами.

Царствие Небесное замечательному священнику и вечная память!