Во вторник, 8 ноября, наконец-то закроется «коридор затмений», который всех так пугает. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 8 ноября, наконец-то закроется «коридор затмений», который всех так пугает. Луна попадет в тень Земли, случится полное лунное затмение. Тем самым исчерпает свою астрологическую программу «коридор затмений», начавшийся 25 октября с затмения солнечного (его видели сотни тысяч москвичей). Промежуток между солнечным и лунным затмениями считается в астрологии «опасным» - хотя на самом деле затмения идут парами довольно часто.

Верим мы в астрологию или нет, это дает надежду, но теперь о печальном: в отличие от солнечного, лунное затмение из Москвы будет видно плохо. Полная Луна взойдет над Москвой в 16 часов 28 минут. На этот момент она будет уже в самой слабой фазе затмения, и вы ничего не увидите. Все фазы закончатся в 16 часов 56 минут, когда Луна будет все еще у горизонта на довольно светлом небе. Итак, в Москве – шоу отменяется.

Зато чем восточнее, тем красочней. На Дальнем Востоке Луна погрузится в земную тень и приобретет характерный красный цвет посреди темного ночного неба. Чтобы сориентироваться, мы приводим моменты начала затмения по московскому времени. Вам останется просто перевести его в ваше местное время.

Причина лунного затмения проста: Луна попадает в тень Земли. Кстати, с помощью лунных затмений древние смогли вычислить размер Луны и расстояние до нее. По кусочку земной тени на Луне (вся тень намного больше Луны) они сообразили, какова вся тень, а по тени, зная размер Земли, рассчитали и остальное.

Но почему Луна не исчезает полностью и остается красной? Земля окружена атмосферой. Будь наша планета лишенной воздуха, она бы закрывала Солнце, как крышка. Но солнечные лучи плутают в земной воздухе, а потом все равно достигают Луны. И они становятся красными – точно так же, как на закате делается красным Солнце, потому что красный свет присущ нашей атмосфере. Кстати, некоторые затмения очень темные, а во время других Луна продолжает сиять, как медный щит. Раньше думали, дело в разной загрязненности воздуха на Земле от затмения к затмению. А теперь говорят, что цвет затмения как-то связан с глобальным потеплением (но это неточно).

Лунное затмение можно видеть хоть простым глазом, хоть в даже слабый бинокль. Не упускайте шанса: следующее красивое лунное затмение случится лишь через несколько лет.

ВАЖНО

Начало полутеневого затмения - 11ч 02 м (мск) (Несколько десятков минут вы вообще ничего не заметите)

Начало частного теневого затмения - 12 ч 09 м (Наконец-то край Луны начнет темнеть)

Начало полного затмения - 13 ч 16 м (Луна делается вся темной, красной)

Максимальная фаза - 13 ч 59 м (Уловить ее невозможно: Луна просто очень темная)

Конец полного затмения - 14 ч 41 м (Край Луны начинает слегка светлеть)

Конец частного теневого затмения - 15 ч 49 м (Луна уже очень светлая, но словно в дымке)

Конец всего затмения - 16 ч 56 м