«Сильно дорого даже для меня»: Лепс пожаловался на разорительный отдых в Таиланде

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс недавно отдохнул в Таиланде. Певец признался, что отпуск обошелся ему в кругленькую сумму. По словам артиста, это было самое дорогое путешествие в его жизни. Беседуя с журналистами, Григорий посетовал, что вояж в Таиланд его просто разорил.

«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь - бриллиантовую сережку. Море свое забрало», - сообщил певец в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Судя по всему, на отдыхе в Таиланде Григорий ни в чем себе не отказывал. И не мудрено, ведь в отпуск он отправился не один. В последнее время Лепс отдыхает в компании загадочной подруги, которую он не показывает на публике. Внимательные поклонники случайно разглядели ее силуэт в окне на одной из фотографий, выложенной Лепсом в соцсетях. На одном из кадров Лепс позировал с обнаженным торсом. Осенью он похудел на десять килограммов, так что теперь может позволить себе похвастаться подтянутой фигурой. Но гораздо больше, чем голая грудь артиста подписчиков заинтересовало отражение в окне за его спиной. В стекле отразилась симпатичная темноволосая девушка, фотографирующая Лепса на мобильный телефон.

В последнее время Лепс отдыхает в компании загадочной подруги, которую он не показывает на публике. Фото: соцсети.

«Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», - подписал эти снимки Григорий, намекая на скандальный концерт в Санкт-Петербурге. В декабре Лепс исполнял один из своих хитов, но остановился, замотал головой, показал слушателям большой палец, с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. Позже музыкант заявил, что на концерте все пошло «не по плану».

Певец вполне может позволить себе отдых в женской компании. В 2021 году музыкант неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Поклонники были уверены, что бывшие супруги помирятся и снова будут вместе, но этого не случилось. Тем не менее, Лепс и его бывшая жена по-прежнему живут по соседству: Анна с детьми – в их семейном доме, Григорий – в особняке, который он в свое время отдал под продюсерский центр. Певец даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Артисту приписывали романы с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Говорят, именно из-за них и распался брак артиста. Афишировать свои новые отношения Лепс не спешит.