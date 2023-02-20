За минувший год россияне на 26% чаще стали обращаться к психологам

Психолог Юлия Шойгу сравнила нынешнее состояние многих россиян с обрушением дома.

Квалифицированная психологическая помощь войдет в нашу повседневность

- Защитный механизм человека можно сравнить с пружиной, которая сжимается под давлением тех или иных жизненных обстоятельств, не укладывающихся в норму, и потом разжимается, когда стрессовый фактор миновал. Таким образом «пружина» с успехом отражает удары, чтобы человек мог спокойно жить и функционировать далее, - читает лекцию о психологической помощи при травматическом стрессе российский психолог и спасатель, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой экстремальной психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

В зале присутствуют спасатели, представители МЧС России, психологи, психиатры, соцработники. В целом, лекцию, организованную Центром экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП) и онлайн-сервисом психологического консультирования «Грань.РФ» в рамках недавно заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве, офлайн и онлайн прослушали более 5000 человек, что говорит о ее актуальности.

– Мы так мудро и с любовью устроены, что большинство из нас безболезненно способны справиться с последствиями единичного стресса, - продолжает Юлия Сергеевна. - Однако бывает так, что стресс приобретает перманентный характер, и энергии на преодоление сложностей становится все меньше и меньше, ресурсы организма истощаются, и постепенно ситуация приводит к угнетению иммунитета, возникновению или усугублению хронических болезней. Подобного рода процессы могут приводить к тому, что человек испытывает так называемый синдром профессионального выгорания, если его работа связана с повышенными стрессовыми нагрузками. Неслучайно мы много внимания уделяем состоянию всех, кто работает в нашем Центре.

Но, как объяснила лектор, опасен также и посттравматический стресс, вызванный сверхсильным, сверхинтенсивным событием, разрушающим привычную жизнь человека. Это тот случай, когда «пружина» ломается, то есть ломаются естественные адаптационные механизмы психики, и человеку, как воздух, нужна специальная помощь.

Чрезвычайные, экстремальные ситуации, тяжелая болезнь, утрата близкого, военные действия, вынужденная эмиграция – все это травматические события, которые переворачивают привычный жизненный уклад. Их воздействие можно сравнить с моментальным обрушением дома, когда человек в один миг теряет все, что имел и чем дорожил, испытывает растерянность, не знает, как жить дальше. И это отнюдь не то же самое, что запланированный переезд с места на место, который хотя и тоже связан с радикальными переменами в жизни и стрессом, но таким, какой мы способны перенести без травматических последствий для здоровья.

Популярность психологической помощи в России начала расти с начала пандемии в 2020-м году, причем как в массовом, так и в корпоративном сегментах. Это информация от «СберЗдоровье».

А уж 2022 год, как свидетельствуют разные социологические исследования, многие россияне и вовсе обозначили, как «год одного большого стресса». Безусловно, это связано с событиями на Украине, изменившимся внешним миром и укладом внутри страны, как следствие этих событий - нарушенными профессиональными, логистическими, личными узами между людьми, крушением планов и надежд.

Так, в прошлом октябре Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил о достижении рекордного уровня тревожности россиян за последние годы. На фоне внешних событий уровень стресса и беспокойства граждан России подскочил до 70%. То есть 70% из числа опрошенных находились в состоянии перманентного сильного стресса. В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 российских регионах.

Самые популярные жалобы на сегодня (в порядке убывания) — беспокойство за себя или за близкого человека; неприятные телесные ощущения, тахикардия, ком в горле, тяжесть в груди, головные боли; сильная апатия, депрессия, неконтролируемая агрессия; хаотичность мыслей и суждений, бессонница; ослабление когнитивной сферы, а именно — снижение памяти, внимания, работоспособности, обсессивно-компульсивные расстройства. Люди испытывают чувство растерянности и паники и переживают не только из-за своего будущего и своей карьеры, но и мирового устройства в целом. Кроме того, особенность психических проблем последнего времени в том, что если раньше испытывающие тревогу и неуверенность люди проявляли свои эмоции — открыто возмущались и нервничали, то сейчас погрузились в себя, что еще опаснее. Психика не выдерживает таких перегрузок.

В итоге для многих на первый план, потеснив все прочие сложности, вышла необходимость сохранить здравомыслие и присутствие духа, найти в себе опоры, чтобы справиться со всем происходящим. К психологам пошли даже те, кто раньше отрицал важность и эффективность деятельности этих специалистов.

Психологическая поддержка сейчас включается как дополнительная опция практически во все программы ДМС страховых компаний.

В настоящий момент готовится расширенный штат квалифицированных психологов.

Специалистов для поддержки психического здоровья станет больше

Словом, стало очевидно, что с тяжелыми душевными травмами, последствиями большого стресса - без грамотных психологов не справиться. А это значит, что в обществе появилась потребность в высокопрофессиональных специалистах – психологах и психиатрах, которые смогли бы консультировать население и по мере необходимости вести личную психотерапию. Как отметил генеральный директор онлайн-платформы «Грань. РФ» Арсалан Самбуев, раньше в России к психологам обращаться было не принято, но в настоящее время отмечается острая необходимость россиян в услугах психологов. Ничего удивительного: ведь психологическое здоровье – ключ к физическому здоровью в целом.

В ответ на актуальные социальные запросы и родилась идея подписания соглашения о сотрудничестве между Центром экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП), обладающим бесценным опытом, который следует распространять, и онлайн-платформой «Грань.РФ», способной содействовать распространению этого багажа знаний и навыков.

Инициаторы соглашения считают, что таким образом, объединив усилия, специалистам, во-первых, удастся охватить большую аудиторию и тем самым помочь большему числу людей; во-вторых, сформировать культуру потребления психологических услуг в нашей стране, и, в-третьих, повысить уровень оказываемой специализированной помощи.

На момент подписания соглашения о сотрудничестве между ЦЭПП МЧС РФ и сервисом «Грань.РФ» уже запущен совместный курс онлайн-вебинаров, где занятия проводят психологи ЦЭПП. Первым официальным мероприятием как раз и стал вебинар на обозначенную выше тему - «Психологическая помощь при травматическом стрессе».

- Тема актуальная, материал рассчитан на широкий круг специалистов – психологов, соцработников, психотерапевтов – всех тех, кто помогает людям справиться с непростыми жизненными ситуациями, - прокомментировала инициативу Юлия Сергеевна. - Подобные семинары будут проходить раз в месяц на регулярной основе. Мы очень заинтересованы, чтобы как можно больше людей могли быстро и легко получить профессиональные знания и квалифицированную помощь. И те и другие в настоящий момент очень востребованы. Важно, чтобы любой человек, нуждающийся в психологической поддержке, мог ее обрести.

В дальнейшем планируется создание контента для социальных сетей и медиа; проведение вебинаров для пользователей и компаний-заказчиков; реализация программ дополнительного профессионального образования для психологов, разработка специальных курсов и инструментов диагностики корпоративных клиентов, создание продуктов для корпоративных клиентов.