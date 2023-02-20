Леонид Слуцкий убежден, что «от событий ближайших месяцев зависит дальнейшая история нашего Отечества, жизнь наших детей»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Что будет с Россией, если страна проиграет в спецоперации? Не будет России. Разорвут ее на куски страны Запада, которые еще вчера считались партнерами. Думаю, это очевидный факт для всех наших граждан. При этом одну из ключевых ролей в будущей победе играет промышленность, убежден лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, посетивший 19 февраля Ульяновск, где встретился с работниками крупнейшего в России предприятия по выпуску авиационной техники -«Авиастар».

Напомним, завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил, в том числе Ил-76 – главного тяжелого транспортного самолета российской армии. Предприятие принимает участие в создании новейшего магистрального самолета МС-21. Здесь трудятся порядка 10 тыс. человек.

«Сегодня наши герои выполняют важнейшие задачи на передовой, на линии фронта, они защищают Родину. Но победа России невозможна без прямого участия всего народа, - отметил Леонид Слуцкий. - Нам долгие годы пытались навязать совершенно чуждые ценности. Когда успешным человеком считался тот, кто смог урвать денег и жить в роскоши. Сейчас наши бойцы отстаивают наше право жить в таком обществе, которое мы сами считаем справедливым. Обществе, где главными людьми являются те, кто своим трудом на фронте и в тылу приближают нашу победу. Сегодня на заводах по всей стране трудятся настоящие патриоты».

Фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «ИЛ-Авиастар».

Лидер ЛДПР напомнил, что Запад обещал лишить нас авиации. Но представители авиационной промышленности России делом доказали, что наши самолеты – одни из лучших в мире. Запад десятилетиями хотел уничтожить нашу промышленность. Но сегодня трудовые коллективы всей России работают в три смены, в выходные дни. Труженики тыла делают все возможное и невозможное. Выпускают необходимую стране продукцию, приближая нашу победу. Доказывают, что Россия – сильная, мощная мировая держава.

«От событий ближайших месяцев зависит дальнейшая история нашего Отечества, жизнь наших детей, - убежден Леонид Слуцкий. - Все, кто сейчас самоотверженно трудятся на производствах – главная общественная сила страны – партия победителей. И ЛДПР – это партия русской победы! Знайте, мы стоим с вами плечом к плечу! Партия ЛДПР будет помогать, защищать и поддерживать вас. Вместе мы пройдем этот сложный, но необходимый для страны путь. Так победим!».

В настоящее время «Авиастар» перешел на круглосуточный режим работы. Здесь все понимают важность своей миссии и с гордостью принимают награды. Из рук председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого пять сотрудников предприятия получили награды за вклад в развитие отечественного авиастроения.

Пять сотрудников предприятия получили награды за вклад в развитие отечественного авиастроения. Фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «ИЛ-Авиастар»

«Мы все живем в непростое и ответственное время. Но не мы выбираем время. Наоборот, время выбирает нас. Сегодня все, кто за победу – это партия победителей. Вне зависимости от партбилета в кармане, все вместе – плечом к плечу идем со страной к победе!», - резюмировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В последнее время завод перешел на круглосуточный режим работы. Пятерых передовиков производства Леонид Слуцкий лично наградил за вклад в развитие отечественного авиастроения.

«Нам очень приятно такое внимание. В такие минуты чувствуем, что мы не одни, что наш труд видят, что действительно все вместе приближаем нашу победу» - отметил один из награжденных работников – сборщик – клепальщик 4 разряда Михаил Зиновьев.