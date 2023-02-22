"Сорваться в Голливуд сейчас не готов": Игорь Жижикин - о фильме "Чекаго", совете от Тарантино и американских женах

Актер Игорь Жижикин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России скоро появится свой Чекаго (не путать с американским Чикаго) - вымышленный, но вполне реалистичный провинциальный городок в Сибири: криминальная драма с одноименным названием выходит на большие экраны 23 февраля. В основе сюжета - четверо парней из выдуманного шахтерского города Чегаринск, который в шутку называют Чекаго (с отсылкой к молодежной фразе "Чё каво"). Эта точка находится на пути оживленного наркотрафика из Средней Азии, и почти все местные либо употребляют, либо распространяют, ломая свои судьбы...

О съемках фильма и не только сайт KP.RU поговорил с Игорем Жижикиным, у которого картине одна из главных ролей - криминального авторитета и главаря сибирского наркокартеля.

"ЭТО КИНО МОЖЕТ СТАТЬ ПОТРЯСЕНИЕМ"

- Игорь, ваш новый фильм получился не самым оптимистичным...

- А что, кино непременно должно быть оптимистичным? Для меня это странно - что за узкоколейка? Кино должно быть многогранным, в том числе, вскрывать проблемы. Чтобы что-то искоренить, это надо показать - по другому не бывает. Так вот, наш фильм о проблеме наркомании. Есть такие районы во всем мире, где это актуально - где людям нечего делать, где мало возможностей заработать, куда не дошла цивилизация в полной мере. И наша задача - дать людям из этих районов стимул, показать, что можно жить по-другому: мечтать, заниматься музыкой, творчеством, стремиться к большему. Всегда можно выбрать себе другие обстоятельства, но многие об этом не задумываются.

Да, фильм в какой-то степени депрессивный. Он показывает, как может быть хреново, если плыть по течению и ничего не пытаться изменить. И для тех, кто увяз в трясине, это кино может стать потрясением, - человек поймет, что дальше так жить нельзя.

В "Чекаго" Игорь Жижикин сыграл главаря сибирского наркокартеля. Фото: кадр из фильма.

- В кадре есть трюки, погони, перестрелки - на съемках обошлось без ЧП?

- Никаких ЧП: у нас были прекрасные каскадеры, да и вся съемочная группа отличная. Снимали, кстати, в Хакасии - очень живописный регион. Я чуть с ума не сошел от этой красотищи: вокруг прииски, белоснежный мрамор, невероятные леса, по которым мы катались на квадроциклах...

Коля Рыбников, режиссер, меня тоже удивил: он начинающий, молодой, но уже умеет ставить задачу актёрам. Когда я слышу - ну ты же в Голливуде снимался, ты всё знаешь, как играть, давай сыграй - то сразу понимаю, что это не моё. Я обожаю режиссеров, которые знают, что делают, и их не прогнуть. Вот и Коля не боялся со мной спорить и отстаивать своё видение персонажа.

- Вы как-то сказали, что не смотрите фильмы с вашим участием. А "Чекаго"?

- Я был на премьере, поэтому фильм видел. А в целом да, стараюсь не смотреть, потому что я самоед: каждый раз думаю, что можно было сыграть по-другому. А кроме того, не люблю привязываться к образам - ни к чужим, ни к своим. Меня, кстати, этому Тарантино научил. Он рассказывал, как в своё время сделал большую ошибку - работая в видеопрокате, смотрел всё подряд. Но так делать не надо. Тарантино уверен, что ко всему надо относиться избирательно.

ПРАГМАТИЧНЫЕ АМЕРИКАНКИ И СЕРДЕЧНЫЕ РУССКИЕ

- Вы долго жили в Америке. Есть ли вещи, к которым русскому человеку в Штатах сложно привыкнуть?

- Да полно, миллион примеров. Начиная от бездомных - такого количества, как в США, их нигде нет. Я не склонен критиковать: есть и положительные вещи, которые хотелось бы позаимствовать. Просто там другая жизнь, другие люди. У меня, например, были жены и американки, и русские: я на себе познал этот разный менталитет. Элементарная вещь: когда ты приходишь домой с работы и говоришь, как у тебя башка болит, американская жена отвечает: "А зачем ты мне на это жалуешься? Ты же знаешь, где таблетки от головы лежат". А приходишь к русской, она обо всём расспросит: "Надо же, а отчего, а почему? Может, ты понервничал, может тебе массаж сделать?". Для меня, как для русского мужчины, это имеет большое значение.

Лента рассказывает о проблемах наркомании. Фото: кадр из фильма.

- Получается, у американок не принято заботиться о мужьях?

- Нет, неправда. Просто они это делают по-другому. Американки прагматичнее, они в бюджете больше соображают, знают, где сэкономить, как отложить. Но отложить и сэкономить - не мой менталитет. Я ничего не отложил, у меня нет никаких накоплений. Но у меня есть другое богатство, внутреннее, которое греет больше. Мне ближе, когда со мной рядом любимая женщина, с которой можно чем-то поделиться.

- Вы работали в Голливуде, снимались у Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса. Многие до сих пор задаются вопросом - почему всё бросили и вернулись?

- Да я никуда не уезжал, ничего не бросал. Я живу там, где я нужен. Мне нравится, что в России у меня много предложений, интересной работы. Пару лет назад я снимался у Джеки Чана на киностудии, жил в Китае. Хорошие люди, они окружил меня заботой, я мог наблюдать, как работает Джеки Чан и другие профессионалы. Но это вообще не моя культура, я бы не смог там жить.

Ты должен быть занят любимым делом, находиться рядом с близкими людьми, иметь единомышленников - это и определяет твое местоположение в пространстве. Вот я сейчас смотрю в окно и вижу свой родной Ленинградский проспект, где еще мои бабушка с дедушкой жили в бараках. Потом их сломали, построили дома, в этих домах родился я, моя сестра. Я знал, кто живет тут в каждом окошке. Ходил в школу, в которой до этого училась моя мама. И это дорогого стоит. Я сюда приезжаю и чувствую, что я на своем месте. Это мой менталитет, мои корни.

- А если сравнивать наше кино и американское: почему Мосфильм - это не Голливуд?

- В Голливуде просто больше киностудий, они огромные, яркие. А у нас крупнейшая всего одна. Есть разница и в подходе к съемкам. Американцы сами с собой заключают контракт на долгосрочное сотрудничество: берут проект и закидывают туда последние деньги, ищут спонсоров, чтобы фильм выстрелил и принес миллиардные дивиденды.

А у нас, например, в девяностые как было? Нашли деньги - надо быстренько их раскидать по карманам, а на оставшееся что-то снять. Вот и получался ширпотреб. Слава богу, сейчас стало лучше: я чувствую это по сценариям, по пробам, по предложениям. Даже количественно гораздо больше фильмов снимается, онлайн-кинотеатры конкурируют между собой. Возможно, это связано с санкциями - голливудские фильмы ушли, и у нас появился стимул показать себя. В кинематографе сегодня есть свежая кровь.

Юрий Кузнецов в фильме "Чекаго". Фото: кадр из фильма.

ГОЛЛИВУДСКИЕ ЭПИЗОДЫ УЖЕ НЕ МАНЯТ

- Вас, как русского актера, мировая отмена не коснулась? Зовут в зарубежные проекты?

- Понятия не имею ни про какую отмену. Предложения зарубежные есть: какие-то я рассматриваю, какие-то мне неинтересны. Сейчас в Голливуде меня зовут на небольшие роли, но я не готов сорваться и поехать. Будет что-то достойное - поеду, снимусь.

Не хотелось бы говорить, что я возрастной, но это по молодости я мог принимать резкие решения - куда-то переехать, что-то бросить или начать. Сейчас другие приоритеты. Мне нравится мое стабильное состояние, я не готов менять это на какие-то сиюминутные проекты. Тем более, что за годы работы в советском цирке, российском цирке, в цирке дю Солей я получил множество травм и миллион операций на всех частях тела. У меня руки-ноги оторваны, и это дает о себе знать. Например, последние полгода мы в Питере снимаем прекрасный сериал "Собачий спецназ", где я играю полковника СОБРа. И даже четыре часа на "Сапсане" для меня уже испытание.

Мила Ершова и Эльдар Сафиканов в фильме "Чекаго". Фото: кадр из фильма.

- А что скажете о культуре отмены в России? Например, фильмы с актерами, которые высказались о политике, сейчас не доходят до проката. Как по-вашему, стоит ли их отменять?

- Как мне кажется, фильмы вообще не стоит отменять. У нас, например, отменился фильм по Пелевину "Ампир V". Прекрасный роман, который издался большими тиражами. А фильм почему-то сняли, забрали прокатное удостоверение. Деталей я не знаю, но он так и не вышел. Мы потратили столько времени и усилий, у меня замечательная роль - первая, где я спел, хоть я и не поющий. И конечно, мне очень жаль Витю Гинзбурга - режиссера, который столько лет потратил на своё детище, собирал деньги на краудфандинге. Люди вкладывали, кто сколько может. А в итоге ничего. Конечно, это происходит не только в России. Есть вещи, которые запрещают во всех странах. Возьмите Голливуд - у них свой списочек, что можно, а что нельзя. В Европе и в Азии то же самое. Но это тема для отдельного разговора.

Скажу лишь, что для меня вопрос границ в творчестве очень тонкий. Я считаю, что на экране не должно быть пошлости. У меня маленький сын, и я бы не хотел, чтобы он видел что-то подобное. И поэтому я снова вернусь к "Чекаго". Я надеюсь, что люди посмотрят этот фильм, узнают режиссера Николая Рыбникова, познакомятся с новыми лицами. Например, Данила Стеклов - один из самых крутых молодых актеров на данный момент. Уверен, что мы заставим зрителя задуматься о том, как выбрать свой путь в жизни.