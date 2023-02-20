Песков назвал причины роста уровня доверия россиян Путину

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- По данным ВЦИОМ, в феврале уровень доверия Владимиру Путину увеличился до 79 %, - заметил журналист «Комсомольской правды» в разговоре с официальным представителем Кремля в понедельник, 20 января. - Опрос проводился как раз тогда, когда вы объявили о предстоящем Послании главы государства. Дмитрий Сергеевич, как вы считаете, высокий рейтинг - он именно этим обусловлен? Или - успехами в зоне проведения специальной военной операции? Или - активностью президента по направлениям внутренней политики? Я не буду перечислять, очень много, интенсивно глава государства работал как раз в эти дни…

- Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов, - считает Песков. - Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный.

Но общество консолидируется. И консолидируется вокруг президента.

Ну, и, кроме того, несмотря на все давление, которое идет извне, экономическое, иное давление, - все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах.

Более того, по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития.

Это, наверное, находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований.