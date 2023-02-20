Щенячий восторг Украины: зачем на самом деле Байден прилетел в Киев

Президент США Джозеф Робинетт-младший неожиданно прибыл в понедельник в Киев. Фото: EAST NEWS

В гости к Володе Байден пришел.

Байден сказал, что все хорошо.

Выли сирены, Байден ходил.

Зеля в восторге Бахмут истребил.

Президент США Джозеф Робинетт-младший неожиданно прибыл в понедельник в Киев. О визите не объявляли, Байден по плану должен был приехать в Польшу, откуда завтра планировал выступить с каким-то заявлением. Скорее всего, к Путину и "народам России". Но вот такая кривая привела его в Киев.

Киев зачищали с утра, останавливали движение на дорогах, перекрывали улицы, но окончательно в присутствии Байдена в столице нынешней Украины все убедились, когда толпа, состоящая из высокопоставленных гостей и их охраны, вместе с самым высокопоставленным хозяином вывалилась из Михайловского собора и пошла по площади в окружении застывших оловянными солдатиками Почетного караула.

Примечательно, что Зеленский и тут не отказался от своего дешевого фокуса, который отрабатывают на всех высокопоставленных гостях – за минуту до того, как Байден вышел из храма по всему Киеву завыли воздушные сирены. Совсем уже за лохов и дураков Зеленский считает американцев. Вне всякого сомнения, Байден мог появиться в Киеве только в одном случае – если Москва была ознакомлена с графиком его пребывания в Киеве и, более того, гарантировала, что в это время ни одна ракета или авиационная бомба не упадет на территории Киева. Дешевый блеф и дешевые понты Зеленского, который не удержался от того, чтобы показать, как Россия "жестоко агрессирует" Украину, и попросить, пользуясь случаем, самолеты и еще больше вооружений, не оказали на американцев никакого воздействия. Байден спокойно прогуливался по площади.

И тут важна не картинка, а ответ на вопрос – зачем Байден неожиданно выскочил в Киеве, как черт из табакерки. Он приехал на поезде из Польши, потому что летать над Украиной сейчас явное безумие. Не из-за России, а потому что патриотичные свидомые при виде самолета, да еще такого большого, вряд ли удержатся от того, чтобы стрельнуть по нему из полученного из США, как минимум, ПЗРК "Стингер".

В укропабликах уже через край бьет фонтан перемоги – мол, Байден приехал, чтобы показать свою поддержку, и наверняка что-нибудь серьезное привез в помощь Киеву. Восторг щенячий и настолько радостный, как будто Байден уже отбросил "Вагнер" от Бахмута и лично разгромил пару подразделений Минобороны, а по пути "освободил", по меньшей мере, Соледар. Джозеф Робинеттович действительно озвучил, что Украина получит новый пакет помощи от США, но выделенный пакет – 500 миллионов долларов США – слишком мал, чтобы это было действительно значимым поводом для визита президента США в Киев. Да и объявят о нем официально только завтра во вторник.

Да, выступил, морально поддержал.

- Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленскими и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, заявил президент США и не упустил возможность подчеркнуть роль Вашингтона. - За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться.

- Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок, - сообщил он уже о более важных и конкретных вещах. - И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее.

Но, по всей видимости, на самом деле Джозеф приехал дать Володе хорошего пинка, чтобы тот прекратил свою самодеятельность. Американское издание Politico написало, что по данным газеты Вашингтон буквально звереет, требуя от Зеленского провести эффективное наступление в ближайшее время. Поскольку Байдену нечем козырять перед западными партнерами по "коалиции" представляя какие-либо успехи Украины на полях боев. Нынешний главком Залужный, которого поддерживают США, требует отвести украинские войска из Бахмута (Артемовска), чтобы сохранить войска и не тратить резервы, отстаивая этот городок. А Зеленский и назначенный им командовать обороной Бахмута генерал Сырский в данном вопросе уперлись в позиции "стоять до последнего украинца". Это противостояние уже вылилось в публичную сферу. Причем, Зеленский до последнего упирался.

А вот сегодня ночью неожиданно изменил свою позицию, заявив про город, который раньше называл "крепостью": "Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие на опустошенном Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой, и чтобы все погибли. Будем сражаться, пока разумно, русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку".

От Зеленского требуют наступления. Он тоже его хочет, но он же его и панически боится. Поскольку неудача буквально приведет его на край пропасти. Если украинское наступление закончится фиаско, ему не дадут больше ни денег, ни танков. А самому ему впору будет бежать в поисках политического убежища. Но явно не в США. Там ему не простят бравурных отчетов и докладов о "перемогах" украинской армии, которые из Киева отправлялись в Вашингтон. И ободренный которым Джозеф Робинетт-младший приехал в Киев, чтобы дать Зеленскому "волшебного пенделя", который станет для него стимулом к действию.