Первый выбывший из шоу "Маска": Вадим Казаченко чуть не потерял голову в костюме Дикобраза

Под маской Дикобраза скрывался Вадим Казаченко. Фото: НТВ.

Поклонники шоу "Маска" входят во вкус: со второй программы нового сезона участников наконец начали рассекречивать. Так, накануне маску сорвали с Дикобраза, который сумел остаться неузнанным для всех членов жюри. Филипп Киркоров предполагал, что под колючками скрывается Владимир Винокур, Валерия подозревала Ефима Шифрина, Тимур Родригез - Юрия Гальцева. А по версии Регины Тодоренко, зрителей интриговал актер Сергей Бурунов.

Оказалось, все они ошибались. Когда под дружные крики "Маску, маску!" герой избавился от головы, на сцене оказался Вадим Казаченко. О том, как он пережил этот опыт, певец рассказал KP.RU.

Разгадать ловкача-участника не смог ни один из членов жюри. Фото: НТВ.

- В отличие от Дикобраза, я совсем не колючий, так что никакого подтекста в выборе костюма не было - он мне просто понравился, - признался артист. - Дышать я там более-менее мог, как-то приспособился. А вот с обзором были большие проблемы. Я практически ничего не видел – лишь маленький кусочек сцены и абсолютно ничего вокруг. Стоило чуть шагнуть в сторону, и я терял возможность ориентироваться, уже не понимал, где право, где лево... А еще у Дикобраза получилась очень тяжелая голова, и при каждом движении она так и норовила съехать куда-то вперёд. В итоге костюмеры придумали дополнительно пристёгивать ее сзади. Кроме того, у Дикобраза светился глаз. Внутри головы были проводки и кнопочка, чтобы включать и выключать лампочку. Не думаю, что кто-то чувствует себя в костюме совершенно комфортно, это довольно большая физическая нагрузка, но таковы условия игры. Если принял решение участвовать в шоу, то должен быть в состоянии справиться со всеми неудобствами.

По словам экс-Дикобраза, именно отсутствие обзора стало для него самым сложным моментом в шоу. А вот с сохранением секретности, из-за которой на "Маске" артисты вынуждены скрывать свое участие даже от родных, проблем не возникло.

- Мне было сложно ориентироваться в пространстве, в разметке движений балета. Шоу делается в обстановке строжайшей секретности, поэтому с балетом я встречался только во время генеральной репетиции, и мог выходить к ним только в костюме. А вот из моих близких "Маску", хоть это и самое популярное шоу в России, почему-то никто не смотрит, так что плести небылицы мне не пришлось, - добавил Вадим Казаченко.