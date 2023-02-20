До конца 2024 года в России уберут 191 незаконную свалку

В этом году должны исчезнуть 53 свалки, в том числе в Подмосковье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году в России ликвидируют 53 несанкционированные свалки. Из бюджета на эти цели выделят 22,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

Среди прочих в этом году завершатся работы по рекультивации полигона «Ядрово» площадью более 30 гектаров в Московской области. До конца 2024 года власти обещают рекультивировать 191 свалку.

- Мероприятия, которые мы запланировали в национальном проекте, должны быть реализованы своевременно и в полном объеме, - поручил правительству Мишустин.

В прошлом году благодаря федеральному проекту «Чистая страна» (он включен в национальный проект «Экология») в России ликвидировали 19 свалок, которые занимали площадь в 140 гектаров. Свалки убрали в Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и в Крыму. Всего по этому проекту в России уже ликвидировано 58 свалок. По словам Абрамченко, это улучшило качество жизни более 10 млн человек.

На совещании у премьера также обсудили подготовку к проведению спортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани. В девятидневных соревнованиях примут участие более 2 тысяч человек, представляющих более 200 команд из разных стран. В программу включены 16 технологических дисциплин. Спортсмены будут соревноваться в виртуальных дисциплинах и на реальных спортивных площадках – это и называется фиджитал-спортом.

На подготовку и проведение соревнований из бюджета выделят 5,2 млрд рублей.