«Розовая», «оранжевая», «тюльпановая», «абрикосовая»: истории всех цветных революций и тайных операций ЦРУ в одном томе

Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов».

В начале ХХ века США очень хотелось получить права на строительство Панамского канала и контроль над ним. Одна беда – канал пролегал по территории, принадлежавшей Колумбии. С Колумбией пытались договориться миром – не получилось, она заартачилась. Тогда решили организовать заговор. Ну, или революцию – в данном случае разницы никакой. Мануэль Амадор, служащий железнои дороги, принадлежавшеи американцам, возглавил движение повстанцев. Он встретился с президентом Рузвельтом и получил от американцев все, что необходимо: проект Конституции государства Панама, текст декларации о независимости… Ему даже подготовили текст телеграммы о назначении Бюно-Варилья (авантюриста, выступавшего в качестве посредника между панамцами и американцами) послом в США. Потом солдатам местного гарнизона заплатили по 50 долларов (большие деньги по тем временам) – чтобы не сопротивлялись «революции». Губернатор провинции лично пришел в дом Амадора и даже там поселился – чтобы проще его было арестовать. Вскоре пожарные (!) раздавали желающим оружие. Было торжественно провозглашено, что «восстали вчерашние рабы Колумбии». Конечно, колумбийские войска прибыли подавлять мятеж – но им выписали 8000 долларов на всех, после чего они убрались восвояси, причем на американском корабле. Так на карте появилось государство Панама, с которым переговоры вести было легче легкого. Вся операция обошлась США в сто тысяч долларов. Опять-таки, сумма для 1903 года солидная, но несравнимая с прибылями от Панамского канала, который был достроен 11 лет спустя и сразу перешел под полный контроль США.

Эта трагикомическая история может послужить отличным прологом к рассказу об операциях ЦРУ, которые проводились по всему миру в течение десятилетий (Центральное разведывательное управление было основано 18 сентября 1947 года). Мытьем или катаньем, то сравнительно бескровными, то жестокими способами, эта доблестная контора делала все, чтобы расширять влияние и власть Америки во всем мире и менять режимы там, где это надо Вашингтону. «По опросам 1980-х годов 67% американцев считали, что их страна имеет исключительное право «контролировать ход событий» во всем мире, использовать для этого как военную силу, так и любые другие средства (по собственному усмотрению)». ЦРУ полностью разделяло мнение этих американцев. И вся вторая, «историческая» половина книги посвящена описанию операций, которые ЦРУ проводило в разных частях света.

Одна из самых известных, конечно, произошла в Чили в начале 70-х. Тогда к власти в результате выборов пришел Сальвадор Альенде – политик, откровенно симпатизировавший социализму, СССР, Кубе и Фиделю Кастро… У американцев он вызывал чувство, близкое к лютой ненависти. Президент Никсон после победы Альенде созвал совещание, на котором тогдашний директор ЦРУ Ричард Хелмс делал записи. Они сохранились: «Шанс один из десяти, но спасти Чили; стоимость операции не имеет значения; риск во внимание не принимать; посольству держаться в стороне; выделить $10 млн, в случае необходимости – больше; высший приоритет, лучшие агенты; подготовить сценарий; подорвать экономику: 48 часов на разработку плана действий». Действия затянулись на много месяцев, но результат памятен всем: штурм дворца Ла-Монеда, гибель Альенде, приход к власти Аугусто Пиночета, его долгая кровавая расправа с инакомыслящими. Американцы были страшно довольны.

В книге эта история, конечно, описана очень подробно, со множеством деталей. Но есть и множество других. Например, про переворот в Конго, который закончился убийством и расчленением Патриса Лумумбы (его в США воспринимали как просоветского лидера, способного занести «коммунистическую заразу» в самое сердце Африки). Или про захватывающую историю операций ЦРУ на Кубе (на ненавистного американцам Фиделя Кастро было совершено более 600 покушений, причем перепробовали все самые невероятные способы: отравленные сигареты, акваланги с туберкулезной палочкои в баллонах, бомбы в бейсбольных мячах, ручки-шприцы…).

Ну а первая часть книги посвящена цветным революциям недавнего времени. Большинство читателей должно их прекрасно помнить: «хлопковая революция» в Таджикистане (1992), «революция роз» в Грузии (2003), «оранжевая революция» на Украине (2004), «тюльпановая революция» в Киргизии (2005), «абрикосовая революция» в Армении (2018)… Своеобразной Библией организаторов этих протестов авторы книги называют опубликованный в 1993 году текст Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения». Шарп «предложил гражданам других стран 198, как он полагает, «относительно ненасильственных» методов отъема власти путем их активного вовлечения в этот самый процесс». И в ходе цветных революций эти способы активнейшим образом использовались – хотя от ненасильственных действий «революционеры» то и дело без заминок переходили к насильственным.

Авторы книги утверждают: эта «идеология строится на сплошном обмане. Начиная с демократических лозунгов о борьбе с тоталитаризмом, диктатурами и автократиями во имя свободы всего и вся, столь любимых западными пропагандистами, и заканчивая постулатом, что на смену низвергнутым «коррумпированным и антинародным режимам» придут чистые в помыслах и делах пассионарии». Увы, зачастую новая, «демократическая» власть оказывается более коррумпированной и разнузданной, чем старая. И, когда проходит опьянение революционной романтикой, это становится ясно самим бунтарям. А главное, «иностранные кукловоды цветных революций продвигают свои проекты не только словом, но и делом. Здесь и щедрое финансирование через НПО и НКО (неправительственные и некоммерческие организации), и подготовка застрельщиков будущих протестов под видом различных образовательных, культурных и студенческих программ и форумов, а когда понадобится, то и снабжение оружием, отправка наемников для свержения наиболее упрямых и несговорчивых лидеров. Тех самых, кого не удалось купить, запугать или убедить расстаться с властью добровольно. В ход идут все методы из арсенала спецслужб: шантаж и угрозы персональных санкций, арест счетов и недвижимости на Западе, репрессии в отношении родственников…» И все это доказывается на множестве примеров из недавнего прошлого.

P.S. Идея этой книги принадлежит председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому. А разработана идея была совместно с главным редактором «КП» Владимиром Сунгоркиным. Увы, это был один из последних больших книжных проектов, которые он курировал: до выхода «Сделано в ЦРУ» из печати Владимир Николаевич не дожил.