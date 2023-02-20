Константин Хабенский выступил с громким заявлением

Константин Хабенский объявил обширные планы на юбилейный год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящим юбилейным датам: 125-летию Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, празднованию 80-летия Школы-студии МХАТ и вековому юбилею Музея МХАТ.

Чуть осипшим голосом худрук-директор МХТ Константин Хабенский объявил обширные планы на юбилейный год. Пообещал их несуетно воплощать.

Из ближайшего – вручение премии Московского Художественного театра в разных областях искусства. Это новая премия, вручать её будут впервые и только молодым дарованиям (до 35 лет), ярко заявившим о себе в разных областях: от драмы до балета и оперы, от современного искусства до классической музыки, литературы и кино.

Лауреаты премии Художественного театра получат статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» знаменитого скульптора Анны Голубкиной. Первая церемония пройдет в Международный день театра 27 марта.

Из ближайших премьер МХТ – спектакль «Дядя Ваня» в постановке режиссера Дениса Азарова. Спектакль покажут 18 марта. И судя по составу исполнителей новый «Дядя Ваня» может быть интересным. В роли Ивана Войницкого - Сергей Епишев.

Следующей премьерой будет «Маскарад» Лермонтова, потом - «Как вам это понравится» Шекспира… Будет выпущена коллекция юбилейных монет. Будет фотоальбом, где наглядно вся история Художественного театра от первых шагов до сегодняшнего дня. Летом будет открыта фотовыставка на бульварах Москвы. И еще большая выставка в Манеже.

Хабенский пообещал, что 14 премьер, о которых он заявил в начале сезона, обязательно выйдут.

Еще из интересного: директор Музея МХАТ Софья Грачева рассказала о новом музейном проекте - видеоэкскурсии, во время которой будут рассказывать байки о МХАТе. «Не байки, а художественный вымысел на основе реальных фактов», - уточнил Хабенский.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал, как он видит предстоящие юбилейные торжества:

- Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко не иконы в портретном фойе театра. Это живые люди. А Чехова, когда он сочинил свои пьесы, вообще называли абсурдистом. Критики возмущались: почему герои Чехова так просто говорят? Почему в его пьесах актеры играют, повернувшись спиной к зрительному залу? 125 лет назад, когда появился Московский Художественный театр, многие театральные деятели пытались создать свой театр. Но у них не получилось, а Станиславский и Немирович-Данченко смогли...

Отвечая на вопросы журналистов, Хабенский дипломатично объяснил, почему в этом сезоне запланировано так много премьер:

- Театр довольно долго работал не на все 100 %, - сказал Константин Юрьевич. Видимо, это был упрек прежнему худруку – Сергею Женовачу. - Поэтому мы запланировали 14 премьер. Пора наполнить и освежить репертуар. В текущем есть спектакли, которые прихрамывают. Это непорядок. Актер без новой работы может превратиться в человека, который работает на заводе, на конвейере... Это не очень хорошо.

На вопрос, как изменилась его жизнь после того, как он стал худруком, Хабенский ответил:

- Все время провожу в МХТ. Но я не жалуюсь. Мы очень близки к тому, что то, что мы делаем, планируем, - получится. Всё в наших руках. Ну нет у меня сегодня кино, но я уже достаточно наснимался...

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