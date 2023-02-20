Они понаехали, мы понасчитали: на сколько вырос поток гастарбайтеров в Россию

В прошлом году дорогу в Россию активно протаптывали представители самых разных стран Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В прошлом году в Россию приехало 3,47 млн трудовых мигрантов – на 33% больше, чем в 2021-м. И это не только граждане СНГ! В прошлом году дорогу в Россию активно протаптывали представители самых разных стран – в том числе и тех, которые теперь принято называть «недружественными».

Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. ФинЭксперты взяли данные МВД, пограничной службы и подсчитали, что в 2022 году на работу в Россию приехали 3,47 млн иностранцев. Это на 871 тысячу человек (на 33%) больше, чем в 2021 году. Но до «предпандемийных» показателей еще далеко – в 2019 году в Россию приехали 4,09 млн гастарбайтеров.

- В 2022 году характерный для российского рынка труда дефицит «синих воротничков» только усилился. В сфере «рабочих специальностей» традиционно высока доля иностранных работников, потребность в которых сейчас стала еще больше. На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти. Дополнительную привлекательность для иностранцев российский рынок получил за счет укрепления курса рубля, благодаря чему заработки в пересчете на иностранные валюты значительно возросли, - объясняет рост числа мигрантов президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Больше половины гастарбайтеров в 2022 году приехали к нам из Узбекистана и Киргизии. В десятку стран, откуда к нам активно ехали трудовые мигранты, вошли также Турция, Китай, Вьетнам (подробнее см. «Понасчитали тут»). Что интересно, на работу в России устраивались и граждане государств, поддержавших санкции. Вот число трудовых мигрантов из «не очень дружественных» стран, которые приехали к нам за прошлый год:

- Германия - 3,2 тысячи человек;

- Италия - 2,1 тысячи человек;

- Франция - 1,9 тысячи человек;

- Великобритания - 1,5 тысячи человек;

- США - 978 человек.

Да, маловато. Но и до известных событий жители западных стран (Молдавия с Белоруссией не в счет) не очень стремились к нам на заработки. И в завершение - немного экзотики: в прошлом году на работу в Россию приехало по одному выходцу из таких стран, как Мали, Чад, Кабо-Верде, Ботсвана, Вануату, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея.

Кстати, всего за прошлый год Россию посетило около 13 млн иностранцев. Получается, с целью трудоустройства приехал каждый четвертый. А еще три-четыре года назад «за длинным рублем» к нам приезжал лишь каждый восьмой, а остальные - страну посмотреть или в гости. Основная причина таких изменений - поток иностранных туристов в Россию в прошлом году упал катастрофически. Не спрашивайте, почему.

КСТАТИ

Куда они едут

По данным экспертов, основная часть гастарбайтеров оседает в столицах и рядом с ними. В Москве зарегистрировано 25,6% трудовых мигрантов, в Подмосковье – 15,1%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12,8%. Дальше с большим отрывом идут Краснодарский край, Иркутская и Свердловская области (около 2,5%).

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