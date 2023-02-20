Украину отправили на бойню: почему визит Байдена в Киев стал приговором

Визит Байдена на Украину - это трагическая весть для нее Фото: REUTERS

Визит Байдена в Киев не имеет ничего общего с поддержкой Украины, он лишь решал свои собственные задачи, заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда», директор института политических исследований Сергей Марков.

- Прежде всего надо сказать о том, что США и Байден на самом деле не поддерживают Украину, они просто используют ее как орудие в прокси-войне против России. Когда вы заряжаете свой телефон или кладете на него деньги, вы же не говорите, что я решил поддержать свой гаджет как главного друга? Нет, вы его субсидируете, чтобы эффективнее использовать, - отмечает эксперт.

Более того, по словам Сергея Маркова, визит Байдена на Украину - это трагическая весть для нее:

- Конечно, у Зеленского есть какая-то своя сфера компетенций. Он может назначить кого-то мэром или губернатором. Думаю, даже может назначить Министра культуры. Но ключевые решения о войне и мире Зеленский не имеет возможности принимать. Главный смысл визита Байдена с точки зрения украинского сюжета – сделать так, чтобы жители Украины как можно больше убивали русских и умирали сами, чтобы продлить эту бойню украинского народа.

Но главный смысл визита президента США, конечно был не связан с Украиной. Это не больше, чем американская внутриполитическая борьба. Ему надо было набрать вистов перед своим главным соперником - Дональдом Трампом.

- Вообще американцы всю внешнюю политику подчиняют внутренней. Байден хочет баллотироваться на следующий президентский срок. Но он может это сделать только если его выдвигает руководство демократической партии. А там многие колеблются, потому что они считают, что Джо Байден, во-первых, не сможет выиграть выборы, а во-вторых не сможет быть президентом, потому что физически слаб и ментально болен. Своим визитом в Киев Байден показал, что он в хорошем состоянии и дал ответ скептикам.

Много говорят и о безопасности в Киеве в этот день. Как ни странно, ее обеспечивала Россия. Именно Москва дала гарантии того, что с Джо в столице Украины все будет порядке, считает Марков. И не надо обращать внимание на воздушную тревогу, которая звучала в городе.

- Это сто процентов фальшивая воздушная тревога. Нет никаких сомнений, что Россия по открытым каналам дала гарантию полной безопасности визита. Это подтверждают и западные агентства, что «США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с РФ для исключения конфликтных ситуаций». И ведь ударов не было. Обратите внимание, что даже несмотря на тревогу ни один из сотен людей, кто окружал первых лиц, и они сами даже не подумали спасаться от возможных воздушных ударов. Они абсолютно твердо знают, что, если Путин дал слово, то он будет держать это слово.

Визит Байдена в Киев можно сравнить с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань. Они оба преследовали свои внутренние цели.

- Во-первых, они показывают, что риторика становится все более и более жесткой. И антикитайская и антироссийская. Во-вторых, обе поездки - это утверждение своей власти над Украиной и над Тайванем. И, в-третьих, это одновременно решение внутренних проблем. Дело в том, что Нэнси Пелоси оказалась в очень трудной ситуации. Она могла быть арестована и отдана под суд, за то, что она использовала конфиденциальную информацию для обогащения своего мужа на десятки миллионов долларов. Но после такого оглушительного визита прокуратура США просто не решилась возбудить дело против женщины, которая стала символом борьбы с великим Китаем. То есть, и у Байдена, и у Пелоси главный мотив был внутренний – решение внутриполитических и больших личных проблем которые они успешно решили с помощью таких визитов.

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