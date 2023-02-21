От первой капли крови до «красной черты»: Девять лет назад Украина начала войну против всего русского

Бандеровщина в своем лютом изводе полезла из Майдана к концу января 2014-го, когда стало ясно, что власти не собираются сдавать страну просто так Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

КАРНАВАЛ НЕНАВИСТИ

Чем закончится «революция гидности» (достоинства по укр.) было понятно по старым квазибандеровским шуткам. Фраза, превратившаяся в один из лозунгов Майдана - «Москалей на ножи!» бродила по украинским кабинетам и кухням с давних времен, в виде смешных и, казалось, невинных анекдотов. Типа: «А я бачу, хлопчик, что ты не москаль» или «Микола, пойдем москалей резать? А если они нас? А нас-то за що?». Помните, да?

Есть такая очень старая, выстраданная, оплаченная кровью еврейская мудрость: «Если кто-то, даже в шутку, обещает тебя убить, рано или поздно он это сделает». Так оно и вышло, но не сразу.

Майдан в ноябре-декабре 2013-го начинался, как веселый карнавал с фольклором. Сердцем восстания была «сцена» - серьезное сооружение с хорошей, очень дорогой концертной акустикой. Со «сцены» затягивали песни, которые подхватывала толпа. Там вечно бились в гопаке какие-то парубки и дивчины. Все выглядело невинно и подкупило многих.

Важно было, перетянуть на свою сторону тогда еще русских киевлян, а их на площади стояло большинство. Важно было не показать свой бандеровский звериный оскал раньше времени, не спугнуть остальной мир.

Исполняется 9 лет Майдану в Киеве Фото: REUTERS

БУЛКИ НУЛАНД И ПЫТКИ В ПОДВАЛАХ

Бандеровщина в своем лютом изводе полезла из Майдана к концу января 2014-го, когда стало ясно, что власти не собираются сдавать страну просто так, и серьезно уперлись. Начали бить российских корреспондентов. Группа одного федерального телеканала провела незабываемую ночь в подвале еще не сгоревшего «Будинка профсоюзов» - их пытали электрошокерами, заливали слезоточивым газом и просто били. Как наше посольство отреагировало на этот инцидент? Решили «не выносить сор из избы». А на Майдане поняли по своему – можно. Внезапно, я стал встречать в центре Киева людей, которые вдруг забыли русский язык, а мову еще не успели изучить. Говорить с ними было тяжело, английского они тоже не знали. Один раз, спецкоров «КП» отказались пускать в гостиницу, где мы жили, потому что «москали». Мы замаскировались майданными ленточками и значками, которые продавалась на каждом углу, и старались больше помалкивать и слушать. Нас начали ловить – в соцсетях писали странные люди, вызывая на встречи. А на «сцене» начали бесноваться какие-то деды, завезенные с западенщины. «Добро» от Запада на перехват власти было получено, а визит Нуланд с печеньем и булками на Майдан успокоил сомневающихся – «Запад с вами». Осталось только повязать эту площадь кровью.

Нуланд с печеньем Фото: REUTERS

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Я, один из немногих, кто видел, с чего начался расстрел «Небесной сотни». В 9 часов 5 минут 20 февраля 2014-го я сидел на подоконнике своего номера в гостинице «Украина» (она возвышалась над площадью Незалежности) и курил. Взрыв, очень мощный – на высоту метров 20 взлетели щиты и каски «Беркута» - украинского ОМОНа. Бомба была заложена сильно заранее, в колодец ливневки. Это было сигналом. И сразу же началась заполошная стрельба со всех сторон. Стреляли не только с Майдана, но и с крыш правительственного квартала. Лестница гостиницы «Украина» окнами глядела как раз туда. Я не стал ждать лифта, сделал шаг по ступеням… снайпер промахнулся на миллиметр, мне лишь посекло глаза бетонной крошкой.

Расстрел «Небесной сотни» Фото: REUTERS

Для меня этот выстрел был зримым подтверждение постулата: «никакие цветные революции невозможны без предательства части элит». Элиты предали Украину, разменяли ее на власть в кровавом хаосе.

ВТОРАЯ КРОВЬ

Самое неприятное расследование, когда в ходе следствия можно выйти на самого себя. Поэтому расстрел «Небесной сотни» тихо замяли, исклеванные пулями деревья на Институтской живо спилили и вывезли. У новых властей Украины появились другие задачи – подмять под себя русские регионы любой ценой. Тем более, Крым уже ушел из зарождающегося Бандерштадта даже не оглянувшись.

Весной 2014-го я приехал в Луганск, где уже заявили о себе «партизаны» - Мозговой и Болотов. Они весь день возили журналистов «КП» за собой, проверяя – нет ли слежки. И лишь ночью, в какой-то лесопосадке дали свое первое интервью российским СМИ.

Именно эти люди, так называемые «политические украинцы» станут основой АТО Фото: EAST NEWS

Мы сами чудом унесли ноги от луганских СБУ-шников, проскочив в Донецк, где позиции у восставших были не в пример тверже. Хотя, на заукраинский митинг, где ждали Парубия, Ляшко и «женщину с бубликом на голове» собралось несколько тысяч горожан, в большинстве своем – молодежь, воспитанная на новой Украине. Именно эти люди, так называемые «политические украинцы» станут основой АТО (карательную бойню против Донбасса Киев иезуитски назвал АТО - антитеррористической операцией), а потом и участниками «горячей фазы» гражданской войны. В Донецке и Луганске таких было мало. Но, в Запорожье, Харькове, Днепропетровске майданные власти смогли переломить ситуацию. У них были хорошие консультанты, а восставшие, зачастую и не знали - что им делать. Захватив администрацию в Запорожье, люди просто разошлись по домам, как стемнело. А утром, обнаружили, что здание занято вооруженными людьми.

И если у наших восставших было в избытке морально и нравственных ограничений, то сторонники Майдана этого обременения не имели. В Днепропетровске Коломойский открыто обещал платить по $10 тысяч за головы лидеров восстания. В других городах активисты просто исчезали, их тела потом находили в лесопосадках. На подмогу властям выезжали «майданные сотни» головорезов.

Самооборона Славянска Фото: REUTERS

20 апреля, в ночь на Пасху, как ее потом назвали «кровавую», на блокпосту под Былбасовкой были расстреляны первые, еще безоружные ополченцы.

Начали создаваться бандеровские батальоны – «Айдар», «Азов», «Кривбасс» и т.д.

Полная ясность настала 2 мая в Одессе – после массового сожжения восставших. Я в этот день был в Славянске, и за одесской трагедией как-то позабылось, что в этот день ВСУ первый раз пытались штурмовать этот многострадальный город. Сейчас Славянск опять ждет своего освобождения.

Полная ясность настала 2 мая в Одессе – после массового сожжения восставших Фото: REUTERS

ОПЕРАЦИЯ «БУРЯ»-2

Послемайданная Украина никогда и не скрывала, что будет «освобождать» Донбасс. Различались лишь подходы: всех убить или пожалеть и просто вышвырнуть в Россию, зачистив территорию.

Все 8 лет после Майдана Киев готовился победить Донбасс. Через АТО прогнали добрую часть мужского населения Украины – около миллиона человек. Повязали кровью.

Послемайданная Украина никогда и не скрывала, что будет «освобождать» Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как будут побеждать Донбасс на Украине не скрывали, да и вариантов было немного. ВСУ готовились повторить операцию «Буря», проведенную в 1995 году хорватами против Сербской Краины. Один молниеносный удар и все. В наших окопах прекрасно знали про эти планы. Не раз и не два, наши бойцы под Ясиноватой или Коминтерново, говорили мне: «Братик, у нас задача продержаться от 15 до 40 минут, пока не подойдет Россия». Я видел, как мало их было в траншеях Донбасса накануне СВО и понимал, что полягут все, Россия может не успеть.

Но Россия успела.