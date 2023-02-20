В Артиллерийский Музей Петербурга доставили трофейные «HIMARS»

Особенностью новой экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Артиллерийский музей) Санкт-Петербурге с 22 февраля открывается выставка посвященная специальной военной операции (СВО).

Новую экспозицию «Только вместе! Только вперед!» открывают экспонаты из зоны проведения специальной военной операции, которые в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ».

Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине. Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США и многое другое. Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт.

«Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки ВСУ с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России. Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины», - прокомментировали в Минобороны России.

Также среди предметов, представленных в новой экспозиции - первый флаг ДНР. Один из ста штук выданных первому составу парламента ДНР.

«Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью «Донбасская Русь»», - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошла металлическая скульптура «Цветок войны» в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из гильзы 23-мм пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорте. Также представлена форма одежды снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной «Скрипач»), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у населенного пункта Коминтерново. Фигура российского бойца, одетого в комплект формы одежды и снаряжения «Ратник».

Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами.

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