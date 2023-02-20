В Подмосковье прошла Зимняя Спартакиада АФК «Система»

Основные соревнования Спартакиады прошли в Клинском районе Подмосковья. Фото: АФК «Система».

В Московской области 18 февраля прошла Зимняя Спартакиада АФК «Система». В корпоративных соревнованиях приняли участие сотрудники крупнейших российских компаний, представляющих самые разные отрасли экономики. За победу боролись IT-специалисты, инженеры, связисты, финансисты, фармацевты, отельеры, сотрудники предприятий лесной и легкой промышленности, сферы услуг.

Всего в Спартакиаде состязались более 400 спортсменов из 18 команд. Участников соревнований поддерживали около тысячи болельщиков – члены семей, коллеги и друзья. В АФК «Система» входят компании МТС, МТС Банк, Segezha Group, МЕДСИ, Группа «Эталон», «Биннофарм Групп», Sitronics Group, Cosmos Hotel Group, БЭСК, ERSO, Concept Group и другие.

«Корпоративный спорт – это важная часть социальной политики наших компаний как ответственных работодателей, - отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. - В программы развития спорта и поддержки здоровья персонала ежегодно вкладываются значительные средства, включая аренду спортзалов, организацию и оплату тренировок, а также другие мероприятия, связанные со спортом и ЗОЖ. Наша цель – увеличение доли сотрудников, систематически занимающихся спортом на предприятиях корпорации, где работает в общей сложности более 140 тысяч человек».

В Зимней Спартакиаде состязались более 400 спортсменов из 18 команд. Фото: АФК «Система».

По словам вице-президента по управлению персоналом корпорации Светланы Матвеевой, «число сотрудников, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, стабильно растет», а уровень участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях служит «главным критерием оценки эффективности продвижения ЗОЖ и одним из факторов повышения вовлеченности».

Соревнования Зимней Спартакиады были организованы сразу на нескольких площадках. Основные состязания прошли в Клинском районе Подмосковья. Хоккейный турнир собрал на ледовой арене московского спорткомплекса «Молодежка» рекордное число участников – восемь сборных команд из 12 предприятий АФК «Система». Еще одним зрелищным событием стал турнир по практической стрельбе. Он прошел в самом большом крытом тире Европе и России – в Target Point. Для болельщиков была организована онлайн-трансляция, так что следить за успехами участников могли сотрудники корпорации по всей России.

В рамках спартакиады также прошли соревнования по керлингу, подледной рыбалке, лыжные гонки и семейная эстафета. Лучшими в хоккее и керлинге стали сотрудники АФК «Система». Больше всего наград в лыжных гонках завоевали спортсмены Башкирской электросетевой компании. В стрельбе среди женщин победили представительницы компании «Архыз Оригинал», среди мужчин – сотрудники МЕДСИ. Самыми результативными в подледной рыбалке оказались члены команды МТС Банка. Первые места в общекомандном зачете в своих дивизионах заняли команды БЭСК и Sitronics Group.

«Мы регулярно проводим два масштабных мероприятия: летнюю и уже в пятый раз – зимнюю Спартакиады, - рассказал председатель оргкомитета Спартакиады, управляющий делами АФК «Система» Евгений Веселов. - За счет корпоративного спорта мы объединяем сотрудников по интересам, создаем возможности для взаимодействия в команде, а также способствуем решению общенациональной задачи по приобщению к здоровому образу жизни как можно большего количества людей».

В рамках Спартакиады также прошел лыжный забег, организованный Благотворительным фондом «Система». Он стал частью первого корпоративного благотворительного марафона #НаЛыжне, стартовавшего 15 декабря в онлайн-формате. За это время к акции присоединились уже более 600 человек. Участники спортивных онлайн-мероприятий регистрируются в проекте, выбирают определенную дистанцию, проходят ее в реале и затем загружают на интернет-платформу свои данные из спортивных приложений-трекеров. За каждого участника фонд «Система» переводит определенную сумму для реализации конкретного благотворительного проекта. Например, все, что было собранно по итогам марафона #НаЛыжне, передадут на организацию занятий с репетиторами для подопечных социальных учреждений образовательного проекта «Лифт без отказа».

Во время хоккейного турнира на лед вышел президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. Фото: АФК «Система».

А началась традиция проводить спортивные онлайн-марафоны с благотворительного забега #ЗаЛес в прошлом году.

«Он полностью прошел в онлайн-формате – это позволило привлечь в полтора раза больше участников за счет жителей отдаленных регионов и малых населенных пунктов, - рассказала президент благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова. - Такой формат показал свою эффективность, и по тому же принципу было решено организовать зимний марафон #НаЛыжне».

После забега #ЗаЛес фонд передал экологическому движению ЭКА полмиллиона рублей. Благодаря этим средствам было высажено более 5 тысяч деревьев в рамках акции по восстановлению лесов «Южный лесной пояс России».