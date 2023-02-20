Мама бросила Веронику в роддоме, но бабушка забрала ее

Беда в том, что девочка больна ДЦП и нуждается в реабилитации, которую пожилая женщина не в силах оплачивать

Этой истории можно было бы аплодировать, как остросюжетной мелодраме, если бы в ее центре не бились два живых беззащитных сердца – старенькое и детское - Бабушки Нади и внучки Вероники. Им обоим пришлось пережить столько горя и предательства! И испытания продолжаются, а помощи ждать неоткуда.

Началась история тридцать лет назад, когда бездетная пара взяла из детдома малышку Юлю (будущую маму Вероники). Тогда бабушка Надежда была цветущей молодой женщиной, имевшей возможность спокойно жить для себя, раз уж судьба не позволяет стать мамой. Но она не захотела только для себя и, увы, поплатилась за это. Сначала собственным спокойствием и благосостоянием, так как Юля оказалась очень болезненным ребенком. Один за другим выявлялись диагнозы: энцефалопатия, ДЦП, эпилепсия… Когда девочке исполнилось шесть лет, от Надежды ушел муж. Сказал, что устал.

- Было тяжело одной и работать, и лечить ребенка – вспоминает женщина. - Но я боролась изо всех сил, и в результате Юля выросла не слабым инвалидом, а вполне самостоятельной личностью. Но когда ей исполнилось восемнадцать лет, чужие люди рассказали, что я не родная. И тогда Юля ушла из дома. Насовсем. Теперь я могу только гадать, что именно сделала не так. И изменилось бы что-то, если бы я сама рассказала ей правду? Или нужно было сделать что-то другое? Видимо, сражаясь за то, чтобы моя девочка могла ходить и танцевать, я упустила, что-то еще более важное – ее душу. Не научила любить.

Через четыре года Юля повторила ошибку своей биологической матери - родила и бросила в роддоме свою маленькую дочь. Ни уговоры пожалеть малышку, ни обещания помощи не возымели действия. И тогда Надежда сама забрала внучку, хотя ради этого пришлось пожертвовать работой.

Маленькая Вероника страдала от последствий родовой травмы, постоянно болела и кричала. Детский церебральный паралич поставили почти сразу. Но Надежда уже знала, что делать. Благодаря занятиям с бабушкой Вероника, хоть и с тросточками, но сама ходит, хорошо учится, много читает.

- Я учла свои прошлые ошибки и очень много внимания уделяю беседам с внучкой – рассказывает Надежда. – Мы с ней вместе читаем, а потом обсуждаем поступки героев, сравниваем со своими и пытаемся понять, что хорошо, что плохо.

Вероника растет очень доброй. Несмотря на то, что сама передвигается с трудом, помогает бабушке по дому. Берет на себя все посильные бытовые хлопоты, а бабулю отправляет отдохнуть.

- Особенно сильно она повзрослела, когда я после операции на суставах вернулась из больницы – грустно улыбается Надежда. – Внучка поняла, что мне очень больно, и потихоньку, с тросточками сама начала ходить в магазин, научилась готовить. Узнав, что у меня проблемы со зрением, отказалась от сладостей и игрушек, чтобы я могла купить лекарства.

Но денег все равно не хватает. Доктора говорят, что хотя у девочки хорошие шансы, сама она не справится с ДЦП. Нужна помощь профессиональных реабилитологов. Курс стоит 350 000 рублей. Конечно же, таких денег у бабушки нет.

Пожалуйста, помогите этой маленькой семье справиться с несчастьями!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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