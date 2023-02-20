Романа Костомарова разрушает отек головного мозга

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

К вечеру понедельника состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое. У фигуриста отек мозга после кровоизлияния. В таких случаях больному может грозить летальный исход либо инвалидность на всю жизнь, заявил невролог Рустем Гайфутдинов.

"Летальность очень высокая. Во-первых, это зависит от объема того места, где возникло кровоизлияние. Допустим, такие плохие локации как ствол мозга или глубинная гематома с прорывом в желудочковую систему. Это тяжело оперировать. Летальность от 60% до 90%", - рассказал Рустем Гайфутдинов.

Он отметил, что если медики решатся на операцию Роману Костомарову, то она сопряжена с большими рисками. "Если даже выживают после подобных операций, - это часто вовлечение двигательных путей. Если спасается жизнь больного, то этот пациент - глубокий инвалид, которому требуется длительная реабилитация и восстановление", - цитирует Гайфутдинова Пятый канал.

Врачи ранее отмечали, что при такой тяжелой инфекции как у Романа, фактически не осталось органов, которые бы не были вовлечены в воспалительный процесс. Из-за отека головного мозга и забитых сосудов фигуристу сделали компьютерную томографию головного мозга. Фигурист сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Дренажи стоят, на КТ ездили с аппаратом ИВЛ. Есть небольшой кусочек забитых сосудов в голове, но сильного отека нет", - уточнял источник.

Также стало известно, что почки и печень фигуриста сильно ослабли из-за проблем, вызванных сбоем в лимфатической системе. Этот сбой произошел на фоне некроза, который в прямом смысле отравляет организм. Возникающие осложнения невозможно спрогнозировать и предотвратить.

"Гангрену можно сравнить с верхушкой айсберга. Ее появление - это уже как манифестация какой-то катастрофы в организме. Происходит чаще всего на фоне развития сепсиса, полиорганной недостаточности...", - пояснял ранее хирург Иван Руссу.