Послание - не традиция или личная прихоть, а требование Конституции Фото: ТАСС

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года обещает быть особенным. Последний раз президент России обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что выступление главы страны будет адресовано не только парламентариям, но и всем жителям. В своем обращении Владимир Путин перечислит главные цели развития государства на год вперед, а может быть и десятилетие.

Во сколько покажут выступление Владимира Путина

В 12:00 по московскому времени 21 февраля 2023 года - здесь Кремль решил не менять традицию. Но участники соберутся не в Манеже, как в прошлые разы, а в Гостином дворе.

Где смотреть видео обращения Владимира Путина в прямом эфире 21 февраля 2023 года

Трансляция будет идти по всем федеральным каналам. Кроме этого видео- и текстовую трансляцию выступления российского лидера будет вести сайт kp.ru.

Суть послания Владимира Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию - это программная речь президента с ориентирами для власти на целый год. Послание – не традиция или личная прихоть, а требование конституции. В тексте прямо указано, что глава страны должен рассказать «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Церемония длилась 49 минут. Обычно все заканчивается за час, но в 2018-м обращение стало самым продолжительным — 1 час 55 минут.

Что скажет президент

Скорее всего, послание будет разделено на три части:

1. ВОЕННАЯ

Эксперты рассчитывают, что Владимир Владимирович подведет итог первого года спецоперации. Что конкретно он скажет, мы не знаем, но вряд ли глава страны совсем обойдет тему конфликта с Украиной. Можно ожидать, что президент поделится планами по совершенствованию соцподдержки добровольцев и мобилизованных.

2. МИРНАЯ

После введения против нас беспрецедентных санкций и резкого сокращения торговли с Западом, мы начали переориентироваться на новые рынки Азии, Африки, Южной Америки. Очень вероятно, что Путин конкретнее обозначит этот геополитический разворот России. Ведь за ним стоят вполне конкретные политические и промышленные задачи.

Ну и стоит ждать перечисления целей внутреннего развития государства. Здесь так много вариантов (начиная с поддержки бизнеса и заканчивая стимулированием строительства), что мы не будем забегать вперед и подождем слов президента.

3. НОВЫЕ РЕГИОНЫ

Развитие новые регионов мы выделили в отдельный смысловой блок, так как он перекликается с двумя предыдущими. Надо решать специфические проблемы военных разрушений и возвращать в четыре субъекта мирную жизнь.