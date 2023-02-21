Вейп хуже сигареты: Родители и политики не могут решить, как защитить детей от электронного курения

Пока власти укрощали табак, в стране расцвели не только вейпы, кальяны и электронные сигареты, но появились даже никотиновые конфетки! Фото: Shutterstock

ИНОГДА ОНИ УБИВАЮТ

Здоровая общественность страны пошла в крестовый поход против вейпов и прочих заменителей традиционного курева. Дело идет к тому, чтобы все эти, как их официально называют, электронные средства доставки никотина (ЭСДН) взять да запретить. Такой линии придерживаются Минздрав, МВД, Роспотребнадзор. Однако Минфин, Минпромторг и табачные компании призывают приравнять эти новомодные штучки к привычным сигаретам. Ситуацию взял на контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин, поручив профильным комитетам «внести предложения о возможности запрета вейпов».

Поводы для споров нешуточные. С одной стороны, электронные сигареты, как и обычные, активно пополняют бюджет. Запретишь - и вся эта отрасль уйдет в теневую экономику. Но с другой, вейп - это только с виду что-то вроде переносного санаторного ингалятора с клубами ароматного пара. На самом деле это реальный источник опасности. Бывает, что они взрываются прямо во рту у курильщика - в прошлом году такой случай произошел в Тюмени, школьника увезли на скорой.

А в январе этого года в Санкт-Петербурге, надышавшись какой-то дряни, умер 14-летний подросток. Экспертиза показала, что причина смерти - отравление неизвестным веществом. Возле трупа валялось несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет и вейп. Конечно, летальные исходы - редкость, но легочные заболевания и отравления от заменителей сигарет - дело обычное. Страдают в основном подростки.

Да, традиционными сигаретами тоже можно обкуриться до одури - табачные обмороки, бывало, случались и в советских школах. Только штука в том, что продажа табачных изделий в последние годы поставлена под строгий контроль - их нельзя рекламировать, в фильмах на них ставят видеонашлепку: пусть реки крови хлещут с экрана, но ни одной сигаретки без обязательной строчки о вреде курения вы не увидите. В магазинах курево не разрешается выставлять в открытую, запрещено торговать сигаретами в интернете, ну и, конечно, в нормальных магазинах ни один продавец не рискнет продать пачку, пока не убедится, что покупателю уже стукнуло 18, - за нарушение штраф до 40 тысяч рублей. А еще по табаку ударили выросшие акцизы, которые привели к росту цен на сигареты, добавили ужаса и устрашающие картинки на упаковках, которые должны внушать отвращение к никотиновому продукту. И это далеко не весь список антитабачных болевых приемов и ограничений.

Опрос КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗДРАВСТВУЙ, КАЙФ, ПРОЩАЙ, УЧЕБА

Ставка сыграла. Потребление сигарет в России значительно сократилось. Но пока власти укрощали табак, в стране расцвели не только вейпы, кальяны и электронные сигареты, но появились даже никотиновые конфетки! Вот до чего додумались совратители. Против всей этой «шмали» в 2020 году тоже приняли закон. Теперь под ограничения попали не просто «табачные изделия», а бери шире - вся «никотинсодержащая продукция», которая доставляется в организм «посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания».

Казалось бы, обложили со всех сторон. Но эффекта это не принесло.

- Опасность и коварство этих продуктов - в их разнообразии, - рассказал «КП» замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. - На те, которые содержат никотин, действуют ограничения. А, например, снюсы (никотиновые пластинки или пакетики, которые помещают между десной и губой или щекой, и никотин при этом всасывается в кровь) вообще запрещены. Но законодательство не успевает реагировать на каждый вид этих приспособлений. Вместо никотиновых в продаже появляются безникотиновые, но они содержат другие вредные вещества, но в законодательстве на них нет никаких ограничений.

В результате дельцы спокойно продают «запрещенку» в интернете. В основном - подросткам. Здравствуй, кайф, прощай, учеба.

- Проблема еще и в том, что этот рынок на 90% черный, - продолжает Павлов. - Нелегально ввезенная продукция без достоверной информации о содержании никотина, с какими-то дополнительными компонентами, которые непонятно как влияют на организм. А зачастую вообще дается неверная информация о содержимом. Вот, например, продвигают кальяны с безникотиновыми смесями. А мы провели исследование и выяснили, что на самом деле никотин там есть. Проконтролировать весь этот поток невозможно, поэтому у Роспотребнадзора есть точка зрения все это вообще запретить.

Опасность еще и в том, что вейпы и другие альтернативные способы доставки никотина в организм могут доставлять туда и более серьезную «дурь».

- Устройства для вейпов используются для потребления наркотических веществ - это такая маскировка, за легальными устройствами скрывается теневой рынок жидкостей с психотропными и наркотическими веществами, - рассказал «КП» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Есть жидкости с тетрагидроканнабинолом (содержится в листьях марихуаны). Наверное, нет особой сложности и с тем, чтобы использовать в этих устройствах другие наркотики, в том числе и синтетические. Таким образом, среди населения распространяется не только никотиновая, но и наркотическая зависимость.

Здоровая общественность страны пошла в крестовый поход против вейпов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ГЛОХНУТ

- Мы обратили внимание на вейпы, еще когда они только появились, - рассказал «КП» руководитель Общероссийского общественного движения «Антидилер» Денис Терсков. - Эта продукция долгое время никак не регламентировалась законом. Ее можно было продавать по интернету, не было четкого запрета на продажу несовершеннолетним. Производители вейпов специально делают их привлекательными для детей - яркая упаковка, различные фруктовые ароматизаторы, ну просто конфетка, а не курево. И даже когда в 2020 году приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других подобных устройств несовершеннолетним, а их использование в общественных местах ограничили и фактически приравняли к табачным изделиям, инерция бесконтрольности оказалась настолько сильной, что закон остался на бумаге, а в жизни ничего не изменилось.

Тогда «Антидилер» решил выявлять такие факты и предавать их огласке. Это у них позиция такая - не давать житья наркоторговцам и нарушителям правил продаж табака и алкоголя, которые втягивают в это несовершеннолетних.

- Наши ребята в разных городах начали проводить рейды - выявлять случаи продаж несовершеннолетним, - продолжает Терсков. - Стояли около точек сбыта - такие красочно оформленные островки в торговых центрах. Подходят подростки лет 12 - 14, дают продавцу деньги - тут мы подходим, все фиксируем, вызываем полицию… А толку ноль. Полиция приезжает, составляет протокол, отправляет в Роспотребнадзор, и там все глохнет. Ссылаются на мораторий на проведение проверок. В итоге очень малое количество торговых точек было наказано.

Нешуточные баталии развернулись и вокруг крупнейшей интернет-площадки Wildberries. Их обвиняли в продаже вейпов несовершеннолетним, торговле контрабандой и других нарушениях. Сейчас там вроде все в законе: в феврале маркетплейс полностью запретил у себя сбыт вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, даже безникотиновых - поскольку некоторые жулики использовали их как лазейку для продажи никотиновых изделий.

- Мы конструктивно сотрудничаем и помогаем маркетплейсу в изобличении недобросовестных продавцов, - сообщил «КП» президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев.

Специалисты спорят

Против

В Минфине подсчитали, что общие потери бюджета в случае запрета можно оценить в 100 млрд рублей - именно на такой доход от вейпов рассчитывали финансисты в этом году.

Профессионалы вейп-индустрии тоже против запрета.

- Добросовестных участников рынка, безусловно, тоже беспокоит проблема продаж вейпинга несовершеннолетним, - сказал Лев Григорьев, президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем». - Но у государства есть рычаги воздействия на эту проблему - надо только правильно организовать работу контрольно-надзорных органов. Если же вейпы запретить, то, по данным нашей ассоциации, будет закрыто почти 23 тысячи торговых точек. Безработными станут как минимум 50 тысяч человек. 600 тыс. кв. м торговых площадей останутся без арендаторов. Пострадают и потребители - по нашей оценке, 3,8 млн человек. Тех, кто из-за запрета бросит курить, будет, предполагаю, не более 3%. А остальные будут либо искать товар на черном рынке, либо полностью перейдут на сигареты, а они вреднее.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За

- Вейпы, кальяны, курительные смеси и другая никотинсодержащая продукция наносит существенный вред здоровью, она распространяется лавинообразно, должным образом не контролируется, и, пока еще не поздно, нужно вывести ее из оборота, - говорит член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Вопреки уверениям табачных компаний никотинсодержащие смеси и жидкости очень вредны. Если при вдыхании продуктов сгорания табака организму наносится вред, который сказывается через какое-то время, то вдыхание никотиновых паров может привести к поражениям легких в короткий срок. Ингредиенты в жидкости на жировой основе, попадая в легкие, могут накапливаться там и приводят к заболеваниям быстрее, чем стандартные сигареты.

Опасения, что в случае запрета эта отрава уйдет в тень, считаю безосновательными. Проще бороться как раз с тем, что четко запрещено. Есть на прилавке запрещенный продукт - это уже в чистом виде правонарушение. Мы видим, что политика ограничений не сработала в отношении ЭСДН. Есть законы, есть ограничения, однако продавцы не удосуживается их соблюдать, в их среде процветает правовой нигилизм. Поэтому другого решения, кроме полного запрета, я не вижу.

А чтобы не было повадно обходить запрет, как сейчас происходит с ограничениями, должно быть достаточно болезненное наказание. Пусть не такое жесткое, как за распространение наркотиков, но ощутимое - крупный штраф или приостановка деятельности юридического лица.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С урока - в больницу

Два школьника в Калининградской области накурились вейпами (их называют «дуделками») и попали в больницу. Семиклассник из поселка Знаменское решил на переменке «попариться» в туалете, но на уроке ему стало плохо, сообщил канал Mash. Пришлось вызывать скорую и везти бедолагу в клинику, где ему поставили капельницу. А восьмиклассник из поселка Луговое вообще потерял сознание после первой затяжки. Сейчас подростки в норме, а производителей опасных вейпов ищут.

ПОЗИЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регулировать рынок поможет цифровая маркировка

Крупные табачные компании тоже выступают за очищение рынка от пиратов с никотиновым палевом, но не за запрет. Потому что практически все помимо традиционных сигарет выпускают и вейпы. А года полтора назад одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris даже заявила, что в течение ближайших 10 лет собирается отказаться от выпуска обычных сигарет.

- В последнее время был принят ряд законодательных инициатив, направленных на регулирование рынка никотинсодержащей продукции, - сказал «КП» директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании British American Tobacco Олег Барвин. - В том числе введение цифровой маркировки, вступившее в силу в декабре прошлого года, и ограничение уровня никотина в никотинсодержащей жидкости по аналогии с международными стандартами, реализованное в июле 2020 года. 18 января этого года Госдумой была принята новая структура акциза на продукцию для вейпинга, которая должна привести к повышению собираемости налоговых платежей и снижению доли серого рынка. Мы считаем, что это создает достаточную регуляторную среду для данной категории, а полный запрет лишь уведет ее в теневой сегмент.