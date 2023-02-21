Смерть России: раскрыт чудовищный план Запада по расколу и уменьшению РФ в пять раз

На фото - вышитая карта России. Ручная работа мастериц народных промыслов. Фото: Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

О величии России - и политическом и географическом - сложено немало песен, стихов и фильмов. Да, в гимне говорится: «От южных морей до полярного края раскинулись наши земля и поля».

И это давно мешает спать Западу, который мечтает нас развалить, разобрать по кусочкам, подчинить и использовать. И сейчас у него новое «обострение мечты» - использовать конфликт на Украине для развала России.

Не верите? Смотрите:

- Есть целая организация «Форум свободных народов России». Во главе там беглые российские политики.

Вот там-то в 2022 году и прозвучал новый термин «деколонизация» (ну надо же как-то облечь развал России в благородную форму).

Если совсем просто, то его смысл такой: «Московия все эти регионы захватила и выкачивает ресурсы. Пора это прекратить, разделить на части, и заживем».

С этой идеей группа и гастролирует: собирались в Вильнюсе, потом в Праге, добрались и до Брюсселя. Запад им, конечно, рукоплещет, лишь бы громче кричали, что «Россию надо развалить».

- Или вот свежее от Джорджа Сороса, которого считают чуть ли не членом мирового правительства: «Поражение России будет означать падение Российской империи. Это было бы большим изменением к лучшему».

Что говорят на Украине, даже приводить не стоит. Десятки заявлений в день, как надо развалить Россию. Даже карту нарисовали. Висит в кабинете у начальника ГУР - главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Нам по ней остается только европейская часть - от Смоленска до Урала. И то не вся.

Начальник управления разведки Украины Кирилл Буданов испытывает удивительную тягу к России. Он даже торт заказывает в форме нашей страны. Фото: t.me

ВСЕ, КАК У ГИТЛЕРА

Кто и как продвигает и готовит распад России, проанализировали эксперты Института социальных исследований.

Они объясняют: «Двигателем этой тематики являются «фабрики мысли» США и Европы». Право проводить развал России взяли на себя США - потому что они «изживают свои собственные колониальные исторические устремления». А основной «удар» будет по поволжским республикам (Татарстан, Башкирия) и Кавказу.

В общем, давняя мечта разделить Россию на княжества обрела новое дыхание. Теперь и Запад, и наши доморощенные либералы не скрывают своих планов. А они, скажем прямо, - как у Гитлера. С той лишь разницей, что он хотел еще затопить Москву и Ленинград, а нынешние «деколонизаторы» об этом помалкивают.

Может, лишь пока?

Почему кто-то вечно пытается разделить Россию?

Как этому противостоять?

И что вообще залог нашего существования?

Эти вопросы «КП» задала руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

БОЛЬШАЯ МАШИНА ПРОПАГАНДЫ

- Алексей Александрович, у них правда такие планы?

- Часть политической элиты Запада действительно воспринимает происходящее сейчас как шанс претворить в жизнь планы раздела России. Считают, что так им будет безопаснее. Поэтому и разыгрывают эту карту со всеми эмоциями и атаками. Самим нам нужно учитывать, что любые попытки дестабилизировать Россию, если им не противодействовать, могут привести к трагедии. Она может быть гораздо серьезнее, чем последствия развала СССР 1991 года.

- Нас пытаются столкнуть в смуту?

- Мне не нравятся аналогии ни с XVII веком, ни с XIX, ни с XX. Мы живем в совершенно новых условиях. У Толстого в «Анне Карениной» гениально сказано: « «Все счастливые семьи похожи друг на друга... и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Каждая политическая атака, каждая информационная война имеет свои отличия. Каждый раз действуют разные люди, с разными возможностями, технологиями и ресурсами. Аналогии полезны для разъяснения. Но опасны для понимания.

- Кто это делает?

- Исполнителей масса. Этим давно занимают западные аналитические центры и оппозиционеры, уехавшие из России. Сейчас к ним присоединились бывшие российские журналисты и эксперты. Их работа координируется. Они целенаправленно пытаются бить по самым чувствительным аудиториям и, конечно же, получают огромное финансирование Запада. Это мощная пропагандистская машина.

- Почему они именно сейчас стали говорить о разделе России?

- Они и раньше не стеснялись. Но сейчас в связи с конфликтом на Украине у них появился более серьезный и эмоциональный повод. Поэтому работать стали жестче и целенаправленнее.

Карта «будущей России» по версии ГУР Украины.

Карта «будущей России» по версии ГУР Украины:

Калининград уходит Германии;

Карелия и Мурманск - финнам;

ЦАР - независимая Центрально-Азиатская Республика;

Дальний Восток ждут США и Китай;

Сахалин и Курилы забирает Япония;

Кавказ становится большой Ичкерией;

Украина забирает от Калуги до Кубани.

Нам остается лишь клочок, подписанный «РФ».

БУДЕМ ПЕРЕУБЕЖДАТЬ

- Зачем дробить Россию на части?

- У врагов единой России логика проста: в 1991 году развалился СССР, и государства, которые образовались на его бывшей территории, стали слабее, чем один Союз. Если то же самое проделать сегодня, то на месте России появится несколько зависимых от Запада стран. Слабых экономически, политически, культурно.

- Запад не боится, что ядерное оружие России может расползтись по нескольким странам?

- Да, там есть и группа стратегов, считающих, что Россия должна сохранить свое существование. Потому что «ядерная держава все-таки, и есть большой риск, что ядерное оружие попадет непонятно кому». Когда есть одна большая ядерная держава, для мировой безопасности - это более стабильно и надежно, чем несколько маленьких.

Но есть и другие группы, более многочисленные и более крикливые. Они традиционно используют антироссийские фобии (в Восточной Европе их особенно много - в Польше, Венгрии, Чехии). И считают, что гарантия безопасности - это наличие на территории нынешней России не одной мощной страны, а нескольких слабых. Кто-то говорит о 5 - 6 «странах», кто-то - о 15. С началом конфликта на Украине этих людей стало заметно больше.

- А ведь когда мы победим, с ними нужно будет разговаривать, переубеждать.

- Безусловно. В наших интересах, чтобы после того, как завершится спецоперация, западное общество успокоилось и поняло, что мы достигли своих задач, что никаких Польш и Чехий бомбить не собираемся. России нужны не новые европейские территории, а своя надежная безопасность.

НЕ ТОЛЬКО РАЗВАЛИТЬ, НО И РАЗДЕЛИТЬ

- А мы сможем дальше жить в мире с теми, кто мечтает нас развалить?

- Нам не нужно обижаться, что некоторые не хотят с нами жить мирно. Одни считают, что Россия окончательно ослабела в 90-е годы и ее осталось лишь подтолкнуть, чтобы она распалась. Другие хотят развалить нашу страну, чтобы выдавить нас с рынков энергоресурсов, вооружений и так далее. Это бизнес.

Мы должны достигать собственных целей и делать так, чтобы они боялись жить с нами немирно. Это называется «умная политика».

- Европе-то какая выгода? Земли нашей захотели?

- Есть разные силы, которые хотели бы пересмотра карты Европы. На Калининградскую область засматривается часть немецкого истеблишмента. Финляндия мечтает о части Карелии. На некоторые наши регионы претендует Украина. Тут дело не в картах. Карты в кабинетах у украинских чиновников - это элемент эпатажа и провокации, чтобы об этом говорили, тем самым подтверждая уровень их притязаний. Дело в том, что внутри Украины многие действительно хотят развала России и захвата ее территорий вдоль границы.

- Они и правда надеются, что им что-то перепадет? Или их просто несет на русофобской волне?

- Есть украинские романтики-приватизаторы, которые надеются поживиться на приобретении территории. А есть прагматики, четко понимающие, что их миссия - подыгрывать антироссийским настроениям на Западе. И они это делают без каких-либо моральных условностей.

СУДЯТ НАС ПО СВОИМ ЛЕКАЛАМ

- Почему Запад решил, что «деколонизация» России вообще возможна?

- Они просто не понимают, как устроена Россия. Их представления основаны на их собственных европейских подходах. Не понимают, что для задач выживания и развития этой огромной территории с общей историей и культурой нужна жесткая вертикаль власти.

- Выживания?

- Ресурсов (не природных, а технологических, творческих) у нас на самом-то деле мало. Людей мало! Недаром сегодня говорят о задаче «сбережения народа». Но нам мало размножаться физически, надо еще и интеллектуально. Мы должны все время создавать что-то новое, показывать другим, что мы - нация будущего, а не нация выкачивания сырья.

И когда Запад говорит нам о деколонизации, мы должны напомнить им их собственную историю. Посмотрите на Африку, где Бельгия, Франция, Британия веками эксплуатировали огромные территории, убивали людей. Теперь им приходится извиняться. А тут для них - удобный случай - переложить все со своей больной головы на здоровую. Перенести внимание с собственной проблемы Запада на нас.

- Они действительно считают, что для нас Кавказ или Сибирь - то же самое, что для Британии Индия или для Португалии - Бразилия?

- Они перекладывают на Россию шаблоны своего поведения по отношению к другим народам. Не понимают, что у нас механизмы управления регионами выстроены совсем по-другому.

В Лондоне сейчас демонстративно заявляют: «Смотрите, у нас наконец индус стал премьером!».

Пусть посмотрят на политическую элиту Советского Союза. У нас страной руководили, например, уроженцы разных республик. Для нас это норма. А для Запада - только сейчас открывающееся откровение.

ПОЧЕМУ НАМ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ

- План-то у «разваливателей» России есть?

- Конечно, есть. На него работают тысячи людей. Это эксперты, журналисты, политики, общественные деятели. Это не шутка, это серьезные угрозы, и не нужно к ним относиться поверхностно. Этому нужно противостоять.

- Они пытаются нас сейчас измотать на Украине. А изнутри тоже будут раскачивать?

- Будут! И уже начали. Им недостаточно же просто заявить: «Мы деколонизируем Россию». Нужно создавать здесь конфликты - этнические, социальные. Они пытаются действовать и через тех, кто уехал за рубеж после начала спецоперации, и через информресурсы на языках народов России. Выделены огромные гранты. Это давление по всем фронтам. Это не какая-то конспирология, а реальная политика. Жесткая гибридная война.

Если страна закачается, плохо будет всем, и патриотам, и либералам. И русским, и татарам, и чеченцам.

- Другими словами, нам проиграть на Украине нельзя ни в коем случае. Потому что речь идет о судьбе уже не только Одессы или Харькова, но самой России?

- Именно так. Проигрывать - ни в коем случае.