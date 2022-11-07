Названа причина выхода Бориса Джонсона из борьбы за премьерское кресло

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В Великобритании назвали истинную причину отказа экс-премьера Бориса Джонсона от повторной борьбы за должность главы правительства: если бы «лохматый увалень» сцепился с Риши Сунаком и проиграл, он лишился бы как минимум 10 миллионов фунтов в год.

По крайней мере, так утверждает одна из старейших британских газет The Guardian.

– Джонсону дали понять, что, если он проиграет Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут, – пишет издание.

По информации The Guardian, после отставки Джонсон вел переговоры с рядом агентств, которые занимаются организацией выступлений известных личностей. В частности с Endeavour и HWA, клиентами которых являются многие политики и спортсмены. Например, экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и теннисистка Серена Уильямс.

По оценкам агентств, потенциал Джонсона после его ухода с должности премьера составляет не менее 20 миллионов фунтов в год, а вот неудачная борьба с Сунаком могла эту цифру поделить пополам.

В окружении экс-премьера, конечно же, меркантильные причины отрицают, но на то оно и окружение, чтобы помогать своему боссу сохранять хорошую мину при плохой игре.