Как наши воины получают духовную поддержку

В Петербурге изготавливают знамена-хоругви с образами Христа, Богородицы и святых для отправки на фронт, в зону проведения специальной военной операции (СВО). Эту работу при благословлении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и Святой Горы Афон ведут общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» и благотворительный фонд (БФ) «Под покровом Царицы Небесной». Программа называется «Покров и защита», ее главная цель - духовная поддержка Президента России Владимира Путина и военнослужащих, а также подъем уровня народного патриотизма.

Накануне Дня народного единства руководители БФ, а также сами священнослужители рассказали о том, почему сейчас всем гражданам нашей страны важно объединиться и поддержать российских военнослужащих.

Освящение знамён в Августовском храме Санкт-Петербурга.

ОСНОВА ОСНОВ

Руководитель благотворительного фонда Дмитрий Яковенко рассказывает, что такая работа началась еще в марте 2022 года, но особо не афишировалась. С тех пор, говорит он, на фронт было отправлено свыше одной тысячи знамен. Обратная реакция не заставила себя долго ждать: бойцы утверждают (такие свидетельства есть на многочисленных видео с поля боя и из тыловых районов СВО), что знамена не только поднимают моральный дух, но, являясь Святынями, фактически творят чудеса. По словам Дмитрия Яковенко, был случай, когда ста нашим солдатам удалось выйти из 4-тысячного окружения. Потери составили 5 человек, хотя казалось, что гибель неминуема для всех.

Или вот совсем недавний пример - с Херсонского направления. О чудесном спасении российского подразделения, воевавшего под сенью переданных из Петербурга знамен, рассказали священнослужители.

- Все сверкало, казалось, не выжить никому! Шли со знаменем, все грохочет, а их не тронуло вообще. Сами говорят, что это чудо. Как оправятся немного, пообещали записать и прислать видео, - пересказывают разговор с военнослужащими священники.

Дмитрий Яковенко подчеркивает: сейчас очень важно понимать духовную подоплеку того, что происходит.

- Мы не воюем с братским народом Украины. Борьба идет против сатанизма и фашизма, - констатирует руководитель БФ «Под покровом Царицы Небесной». - В любой войне, как хорошо известно, можно одержать победу только в том случае, когда есть прочная духовная основа и помощь Бога. То есть вера. Мы отправляем на фронт знамена и иконы именно с этой целью - чтобы у наших воинов не было сомнений в том, что они делают правильное дело и, обращаясь к Пресвятой Богородице и Святым воинам, получали от них мгновенную и мощную поддержку и защиту.

ДЛЯ НОВОЙ «ДИКОЙ ДИВИЗИИ»

Отметим, что в акции принимают активное участие разные храмы Северной столицы, но, если можно так выразиться, основоположником стал храм Августовской Божией Матери, который располагается на пересечении улиц Ворошилова и Латышских Стрелков. Находящийся в храме образ Августовской Божией Матери стал тиражироваться с 90 псалмом и раздаваться нашим военнослужащим. В этом храме отец Димитрий освящал знамена и иконы, большую помощь ему оказывала и продолжает оказывать староста храма Маргарита Разумная.

Принимает активное участие в этой работе и храм святых Петра и Февронии Муромских, который находится в Приморском районе Петербурга. Дизайн знамен разработал прихожанин храма, дизайнер Илья Соколов.

Передача знамени морским пехотинцам на Московском вокзале.

Сейчас есть восемь различных вариантов: «Спас Нерукотворный» (древнейшее боевое знамя русского войска); «Димитрий Донской» (победитель сражения на Куликовом поле в 1380 году); «Александр Невский» (защитник Руси от западных захватчиков); «Тихвинская икона» (этот образ был в ополчении Минина и Пожарского в 1612 году); «Георгий Победоносец» (небесный покровитель христианского войска); «Сергий Радонежский» (благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву); «Ангельские силы» (архистратиг Михаил с Небесным воинством); «Донская икона» (подарена казаками князю Дмитрию перед Куликовской битвой).

Готов дизайн и для еще одного знамени - с великим князем Михаилом Александровичем Романовым. Такие знамена (их, в отличие от уже существующих, выполнили не в красных, а в зеленых тонах) будут передавать бойцам, исповедующим ислам. Почему на них изобразят великого князя Михаила Романова? Все логично.

– В годы Первой мировой войны он командовал Кавказской туземной конной дивизией («Дикой дивизией»), которая на 90% состояла из добровольцев-мусульман - уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. Такое вот совпадение! Ведь все прекрасно знают, какой вклад в решение задач специальной военной операции сейчас вкладывают бойцы из той же Чеченской республики и других регионов Кавказа, - объясняет исполнительный директор БФ «Под покровом Царицы Небесной» Наталья Перегудова. - Торжественная передача знамени запланирована на конец ноября, церемония состоится в нашем городе.

Любопытно, что с обратной стороны знамени будет образ Божией Матери «Умиление». Это Локотская икона, явленная в поселке Локоть Брянской области. Ее история заслуживает отдельного материала, а сейчас достаточно упомянуть, что именно здесь, в поселке Локоть, находилась усадьба Михаила Романова.

По словам Натальи Перегудовой, БФ «Под покровом Царицы Небесной» отправляет российским бойцам и жителям освобожденных территорий и другие необходимые в сложившихся условиях вещи (например, теплое белье, спецоборудование и медикаменты). Материальная поддержка, безусловно, важна. Но духовная и моральная помощь имеет сейчас не меньшее значение.

- Точно знаю, что наши люди выскакивали с ноля (с линии соприкосновения. - Ред.), чтобы взять с собой на фронт знамена и иконы, - добавляет исполнительный директор фонда.

ПО ЗАВЕТУ СУВОРОВА

Слова Натальи Перегудовой подтверждает священник, клирик храма св. Петра и Февронии Александр Шепиль. Он объясняет: «Каждый человек должен понимать, кто мы такие, откуда пришли и в какую сторону двигаемся. На фронте знать ответы на базовые вопросы важно вдвойне».

По словам нашего собеседника, успех на войне в первую очередь зависит не от мощи оружия и количества боеприпасов. Все упирается в веру, в те идеи, ради которых человек взял в руки это оружие.

- Можно иметь в своем распоряжении самое современное вооружение, но проиграть в войне, если ты не понимаешь, зачем оказался на фронте, - продолжает рассказ священнослужитель. - В нынешних условия чрезвычайно важно донести до всех наших бойцов одну вещь - что они являются представителями древнейшего государства, и что отстаивают своими действиями христианскую правду, как это делали их великие предшественники. В нашей стране всегда считалось, что человек создан по образу и подобию Божию. За отстаивание этой идеи мы сейчас и сражаемся! Мы противостоим сатанизму и бесчеловечной идеологии, которую проповедуют на Западе. Там люди теряют образ не только Божий, но и образ человеческий: в некоторых странах у граждан уже нет ни пола, ни семьи, ни Родины, ни веры.

В качестве примера Александр Шепиль приводит переход Суворова через Альпы.

- Александр Васильевич и его воины заходили в итальянские города. И женщины выносили навстречу русским солдатам детей, чтобы получить благословение от Суворова! Великий полководец отказывался, говорил, что он не святой, что он даже не священник. «Вы святой, - протестовали итальянские женщины, потому что мы видим, как ваше войско относится к мирным гражданам: вы никого не убиваете и не грабите...»

Понимаете, в чем дело? Эта черта - уважение к мирному населению - всегда была отличительной чертой наших военных. И знамена с изображением наших святых не дают солдатам забыть об этой важнейшей традиции, - подчеркивает священник, клирик храма св. Петра и Февронии.

Отправку знамен осуществляют БФ «Под покровом Царицы Небесной» и «СИЛЬНАЯ РОССИЯ».

КОГДА ДУХ КРЕПОК

Интересно послушать и рассуждения отца Дионисия. Работа Церкви с военнослужащими была важна во все времена. А сейчас, когда наша страна проводит СВО, этот вопрос приобрел крайнюю актуальность.

- На фронте человек оказывается совсем в других условиях. И то, о чем можно подискутировать за чашкой чая, начинает восприниматься человеком по-другому. Когда мы оказываемся лицом к лицу с Богом, когда существует угроза жизни, то жизненные ценности меняются кардинально - и мы тут же забываем о такой мирской ерунде, как «Айфоны», «Макдональдсы» и прочее, - говорит отец Дионисий. - И тут дальше есть два варианта. Первый: человек с Божьей помощью двигается вперед, обретает веру или укрепляется в той, что уже у него была. И второй: человек, наоборот, впадает в отчаяние, становится раздражительным, злым и начинает ненавидеть всех - не только врагов, но и своих сослуживцев... Так происходит, когда в человеке нет веры. В связи с этим и объясняется смысл той духовной поддержки, которую оказывает БФ «Под покровом Царицы Небесной».

Своей главной задачей отец Дионисий называет помощь в тылу - «собрать какие-либо вещи, отвези их, помолиться за бойцов, которые решают опасные задачи». А вот отец Димитрий из церкви Августовской иконы Пресвятой Богородицы уже 15 лет служит военным священником. И в зоне специальной военной операции, на фронте, он бывал не один раз.

- Какой у наших бойцов сейчас дух? - спрашиваем у него.

- В тех подразделениях, где ребята Бога не забывают, дух крепкий. Это я могу точно сказать, - отвечает священнослужитель. - Вера дает осмысленность - и у кого дух крепче, тот и победит. Это очень важный момент.

Духовная поддержка, отмечает отец Димитрий, необходима в любых экстремальных условиях. Чего уж говорить про боевые действия, когда разговор идет о жизни и смерти.

- Мы трудимся, поддерживаем наших ребят, что мобилизованных, что тех, которые уже находятся на фронте. Куда Родина позовет, там и работаем, - говорит наш собеседник. - Не многие знают, но есть особые правила не только физического, но и духовного выживания на войне. Я написал книгу, которая так и называется - «На войне», и в ней подробно обо всем этом рассказывается. Принципов много, но глобально все сводится к одному - к тому, что даже в таких условиях необходимо оставаться человеком. Да, в обстановке, которая максимально способствует озверению, сделать это непросто. Но помогает именно вера в Бога. Вы знаете, как говорил Суворов: молись Богу, от него победа. Значит, если человек молится, он победит. А если, например, ругается матом, притягивая к себе нечисть, тогда жди беды.

Священнослужитель убежден: передача знамен и икон - дело необходимое.

- Внешние символы очень важны. И на войне в том числе, - замечает он. - Но важно понимать: знамена, иконы и кресты только тогда будут проводниками благодати Божьей, когда человек испытывает к ним благоговение, понимает, что означают эти символы. Этому мы, военные священники, и стараемся научить наших ребят.

Недавно отец Димитрий встречался с подразделением, которое вернулось с фронта. Военнослужащие передали в храм хоругвь, с которой они принимали участие в боевых действиях.

- Свое спасение они назвали чудом Божьим, - добавляет отец Димитрий.

ДАВАЙТЕ БЕЗ РАСКОЛОВ

Отметим, что отправка знамен на фронт - это далеко не единственное направление, в котором работает БФ «Под покровом Царицы Небесной». Так, пожалуй, самым масштабным его проектом сейчас является строительство под Петербургом афонского духовно-просветительского центра «Древне-Русская лавра». Один из объектов на ее территории - Успенский храм. С точки зрения архитектуры он напоминает Успенскую церковь на Святой горе Афон, из которой тысячу лет назад Антоний Печерский основал Киево-Печерскую лавру и все русское монашество. В его же составе ведется строительство скита под духовным окормлением Санкт-Петербургского подворья Русского на Афоне Свято Пантелеймонова монастыря, расположенного на Патриаршем подворье Храма Св. Вмч. Никиты за Яузой в Москве (там, кстати, освящаются знамена, изготовленные в Москве). Что особенно важно, в рамках проекта планируется открыть и военно-патриотический клуб имени Георгия Победоносца для физического воспитания и духовного развития молодежи. Надо ли говорить о том, насколько важно строительство подобных объектов в сложившихся условиях?..

Контакты с Ватиканом должны быть только официальные.

Но любопытная деталь заключается в том, что даже у таких благих начинаний есть противники. Причем, как ни странно, они находятся... в среде духовенства! Так, известно, что один из областных священнослужителей выступил против реализации проекта. В распоряжении редакции имеется обращение в полицию с требованием проверить законность строительства Успенского храма. К счастью, попытка осталась попыткой: законность строительства здания была подтверждена проверкой государственных и правоохранительных органов. А Ленинградский областной суд установил правомерность размещения храма на предоставленном для его строительства земельном участке еще в 2019 году.

К слову, малое освящение Успенского храма проводили монахи из Соловецкого монастыря. Они же отслужили там Божественную литургию на Успение Богородицы.

Безусловно, большинство адекватных представителей духовенства поддерживают реализацию масштабного проекта. Комментируя действия отдельных личностей, священники напоминают о связях этих личностей с Ватиканом и папой Римским. И проводят недвусмысленную параллель, напоминая о том, что Ватикан и папа Римский еще со времен Византии и Александра Невского вели захватнические войны и крестовые походы на православие. Показателен пример преподобномучеников Зографских, которые были сожжены римо-католиками за отказ принять унию и сослужить с ними. По преданиям, Богородица уже в то время называла их врагами сына своего - Иисуса Христа.

Памятник 26 зографским мученикам, сожжённым католиками на территории Афонского монастыря.

Не повторяется ли история - война света против тьмы - и сейчас?

- Победа будет за нами, - резюмируют священники. - Потому что за нами - правда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Исторически важно знамя, с которым воин идет в бой. Оно придает силы и укрепляет дух, выполняет идеологическую функцию. Московское княжество в правление князя Дмитрия Донского стало одним из главных центров объединения русских земель, были одержаны значительные военные победы над Золотой ордой. И в настоящее время российский воин спасает не только русских людей на Донбассе и Украине от неонацизма и вновь поднявшего голову фашизма, он встал на защиту всего Русского мира, как оплота православия и сохранения мира на всей планете».

(Татьяна МАЛИЦКАЯ, член Высшего совета движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ».)

СКАЗАНО!

«Для ребят очень важна такая поддержка. Встал перед Дмитрием Донским на колени, помолился и с Божьей помощью идешь вперед».

(Отец Александр, священник храма Валаамской иконы Божией Матери в Терволово, бывший морской пехотинец.)

НА ЗАМЕТКУ

Как рассказали в общероссийском движении «СИЛЬНАЯ РОССИЯ», в рамках акции в воинские подразделения Вооруженных сил России, Луганской и Донецкой народных республик были направлены не только знамена, но и сотни тысяч икон Пресвятой Богородицы «Августовская», содержащих на оборотной стороне текст 90 псалма царя Давида.

- Образ Божией Матери «Августовская» написан в честь явления Божией Матери русским воинам 13 - 14 сентября 1914 года в ходе Первой мировой войны, - рассказали в «СИЛЬНОЙ РОССИИ». - Отряд русских солдат и казаков попал в окружение под городом Августов. Настроение солдат было подавленное. И вдруг около 11 часов ночи в небе появилась сияющая звезда, свет которой усиливался, и перед изумленными солдатами возникла Богородица с Младенцем Иисусом на руках. Правой рукой она указала на запад, в сторону Августова. Отряд пошел, куда указала Богородица, и ему удалось выбраться из окружения. В тот же месяц была одержана первая победа русских солдат в этой войне, сильно воодушевившая и русскую армию, и народ.

ФАКТ!

В Москве знамена освящаются на подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря. Монахи делают это особым чином прямо в алтаре. А Пресвятая Богородица покрывает своим защитным омофором Россию, ее Президента, воинство и народ.

Подготовил Владимир Иванов