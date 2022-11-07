В Музее Победы покажут личные вещи героев Великой Отечественной войны

Часть композиции «Школьный музей Победы» будет посвящена разведчице Зое Космодемьянской

8 ноября в Музее Победы откроется выставка «Рубежи памяти».

«Экспозиция рассказывает о мужестве советских граждан, жителей городов, которые, находясь на переднем крае или в тылу врага, вели оборонительную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, работали на благо фронта, не жалея себя», - сообщают организаторы.

Также четыре школьных музея из Москвы и Рязани представят более 50 раритетов – личных вещей фронтовиков и партизан. Центральная часть экспозиции в зале «Школьный Музей Победы» будет посвящена Зое Космодемьянской и приурочена к годовщине ее подвига.

Напомним, Зою Космодемьянскую гитлеровцы замучили 29 ноября 1941 года.

«Посетители узнают историю партизанки Зои Космодемьянской и ее младшего брата, танкиста Александра, которые оба были удостоены звания Героя Советского Союза. На выставке будут представлены вышитое льняное платье, любимый берет Зои, рисунки, кисти и краски Александра, проявлявшего способности художника, его автопортрет, а также портфели, книги и тетради брата и сестры. Гости также увидят экспонаты, повествующие о трагической судьбе героев: будильник, на циферблате которого рукой матери было навечно установлено 9 часов – время расставания с дочерью перед уходом ее на фронт, и обгорелые погоны и петлицы старшего лейтенанта Александра Космодемьянского», - говорится в анонсе выставки.

Среди личных вещей фронтовиков документы и личные вещи уроженцев Рязанской области: советского разведчика, капитана государственной безопасности, партизана, Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова, гвардии старшего лейтенанта Петра Степановича Ермилова, красноармейца Петра Федоровича Кочнова. Среди экспонатов: партийный билет, фотоснимки, мемуары и письма.

Выставка будет представлена в зале «Школьный Музей Победы» до 17 ноября.