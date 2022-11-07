Заканчивать конфликт на Украине еще рано: вся правда о планах США, переговорах, ядерной войне и Зеленском

Все-таки сдается, что нынешние «утечки» о секретной работе Салливана можно интерпретировать так: конфликт на Украине заканчивать рано, еще не все американские интересы в ней обеспечены, да и Зеленский не позволит Фото: REUTERS

Сразу две «утечки значимой информации» сделала американская Wall Street Journal со ссылкой, как и положено, на «источники». Утекло в прессу, вернее, было спущено в нее из властных верхов следующее. Первое: советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Второе: тот же Салливан призывал президента Зеленского послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Что касается «ведущихся конфиденциальных переговоров», то это новость, что называется, третьего дня. Уже не раз американские СМИ вбрасывали подобную информацию. Да и действительно, трудно представить, чтобы две ведущие ядерные державы мира вдруг такую взаимную неприязнь почувствовали из-за Украины, что даже говорить друг с другом не могут. Переговоры, или «контакты», поддерживаются всегда, вплоть до объявления войны. Байден пока не изменил официальной позиции Вашингтона, которая гласит, что США с Россией в открытый конфликт вступать не собираются. И то, что целью переговоров-контактов Салливана с Патрушевым и Ушаковым, как уточняет Wall Street Journal, является именно предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а не урегулирование самого конфликта, это и подтверждает.

Труднее со второй «утечкой». С одной стороны, Салливан вполне мог призывать Зеленского «послать сигнал», что, дескать, тот не против переговоров с Россией. Тем более хорошо известно, что советник президента США на днях секретно посетил Киев и, конечно же, не для того, чтобы насладиться звуками сирен воздушной тревоги. Говорить он президенту Украины мог все, что угодно, включая и подобные увещевания. Но вот украинский лидер что кремень, сказал, что не будет с Путиным вести переговоры, и - точку поставил в соответствующем указе своего совбеза. Указ в силе, и информационные «утечки» его не отменят. Кстати, трудно согласуется и то, что Салливан о возможном урегулировании конфликта с российскими визави не разговаривает, но вот Зеленскому что-то по этому поводу донести пытается. Нестыковочка тут логическая: если это «челночная дипломатия», то повестка дня разговоров по отдельности с каждой из сторон должна синхронизироваться.

В целом же очень занятная картинка складывается: США изо всех сил пытаются спасти мир и не допустить эскалации в украинском конфликте, одновременно давя на Зеленского, чтобы тот сделал шаг к дипломатическому урегулированию. В Москве по этим поводам молчат, а Киев и вовсе, похоже, посылает Вашингтон с его мирными намерениями.

Как-то неубедительно выглядит гегемон в своем миротворческом рвении. При этом задача добиться поражения России им не отменялась. Вот-вот заработает ленд-лиз для Украины, а это деньги и деньги на много лет вперед для американского ВПК. Да и пока Салливан тайно переговаривается с контрагентами, многие американские политики открыто заявляют, что главная цель США в конфликте - нанести максимальный ущерб России. Что при этом теряет Украина уже давно в расчет ими не берется.

И еще одна нестыковочка. Получается, что американцы и хотели бы закончить разгоревшийся не на шутку горячий конфликт в Европе, да не могут - гордый, самостоятельный и своевольный лидер Украины не идет ни на какие компромиссы, делая в игре максимальную ставку. Ну как на него повлиять Вашингтону? Никто не подскажет?

Понятно, что все конфликты и войны рано или поздно заканчиваются. Но пока американцы имитируют «несговорчивость» своего абсолютного клиента, вряд ли они сами созрели для поиска реального выхода из нынешней ситуации. Что-то похожее у них с непреклонными прибалтами в НАТО: старшие товарищи вроде-бы и готовы к какому-то компромиссу, но принципиальные литовцы или латыши их тут же пристыдят и отрежут: а мы - не согласны! Вот и приходится, почти вопреки своей воле, идти с Россией на конфликты, показывать ей, что такое западные ценности и как надо их уважать…

Все-таки сдается, что нынешние «утечки» о секретной работе Салливана можно интерпретировать так: конфликт на Украине заканчивать рано, еще не все американские интересы в ней обеспечены, да и Зеленский не позволит. А вот обезопасить себя от возможной эскалации конфликта вплоть до ядерной стычки, продолжая при этом всячески помогать Украине в войне обычной - это и есть сверхзадача.