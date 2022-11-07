На XI московском международном форуме «Корпоративное волонтерство» расскажут о новых трендах КСО и ESG

XI Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» состоится 9 ноября в ММПЦ МИА «Россия сегодня». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Форум «Корпоративное волонтерство» - это крупнейшая в Европе экспертная платформа по данной тематике. Участниками форума являются представители крупного бизнеса, органов власти и сами добровольцы, которые поделятся опытом реализации добровольческих программ, определят актуальные тенденции в области корпоративного волонтерства.

Традиционно мероприятие объединит тех, кто активно реализует профильные программы, кто только их разрабатывает и хочет получить рекомендации более опытных коллег.

К участию в событии также приглашаются специалисты, которые рассматривают корпоративное волонтерство как инструмент повышения конкурентоспособности компании, и кто заинтересован в формировании устойчивых отношений с образовательными учреждениями и местными сообществами.

«Ассоциация менеджеров много лет последовательно развивает тему корпоративного волонтерства. Сегодня уже десятки тысяч добровольцев по собственной инициативе меняют мир, делают его совершеннее и добрее. Мы приглашаем к диалогу всех, кому небезразлично дальнейшее развитие волонтерского движения, которое сейчас является одним из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества», - первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

«Волонтерство – современный тренд, который набирает все большую популярность. Для бизнеса участие в добровольческой деятельности – это возможность проявить социальную ответственность и вывести свою компанию на новый уровень. В городе сотни организаций и трудовых коллективов, которые хотят приобщиться к волонтерству и готовы использовать свои ресурсы для помощи другим. Город со своей стороны является связующим звеном между бизнесом, НКО и москвичами. Так, в «Мосволонтере» готовы научить основам волонтерства, помочь ресурсами, соединить с площадками, где нужны добровольцы. Те, кто уже приняли участие в добровольческой деятельности, продолжают формировать культуру добрых дел в своих организациях», – рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В программе форума запланированы:дискуссии, интерактивные сессии, открытые заседания. Также в рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел», который организован в целях выявления передового опыта и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства. Статуэтку получат создатели самых эффективных практик в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, взаимодействия с местными сообществами, внесших вклад в развитие корпоративного волонтерства.

Специальные призы будут вручены в номинациях «За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства», «За поддержку инициатив бизнеса», «За информационную поддержку», «Герой из бизнеса».

Регистрация на участие в форуме по ссылке.