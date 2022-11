Перед «гибелью» знаменитый телескоп обнаружил почти 200 астероидов. И они летят на Землю

Наиболее опасными признаны 70 астероидов

Астрономы большой международной группы подготовили обширнейший отчет о космических угрозах – самый содержательный из тех, которые когда-либо появлялись. Упомянули в нем всё то, что показал радиотелескоп обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, следивший два года за околоземными астероидами. Этот радар незадолго до того, как обрушилась гигантская тарелка его антенны, передавал данные, поступавшие с декабря 2017 года по декабрь 2019. Их наконец-то окончательно обработали и, назвав уникальными, опубликовали в журнале Planetary Sciences Journal.

Итог наблюдений: найден 191 астероид из числа угрожающих Земле. Получены радарные изображения этих нежданных гостей. Из них 70 глыб диаметром около километра причислены к наиболее опасным астероидам. Определены – пока весьма приблизительно – их траектории. Все «вновь обнаруженные» летают неподалеку и время от времени пересекают орбиту нашей планеты. То есть, могут и врезаться в нее когда-нибудь. Хотя в ближайшие 100 лет вроде бы не собираются. По крайней мере, предварительные расчеты успокаивают. Однако никто не даст гарантий, что они абсолютно верны для всех выявленных на сегодня глыб. До конца не вычислена и вероятность столкновений в более отдаленном будущем. Неопределенность в расчеты вносят неточности в измерениях и то, что траектории движения некоторых астероидов могут меняться. Потомкам нельзя расслабляться. Да и нам не следует.

Радарные изображения обнаруженных астероидов

- Будем анализировать и дальше собранные в обсерватории Аресибо данные, - пообещала Анна Вирки (Anne Virkki) из Университета Хельсинки (Department of Physics at the University of Helsinki in Finland), которая руководила исследованиями. А опубликованный отчет сравнила с «тизером к большому полнометражному фильму».

Как выяснилось, к Земле среди прочих астероидов летят два огромны шара – странные шары (odd balls), как их назвали. Или объект 2017 YE5, по астрономической терминологии. Шары почти одинакового размера. Составляют пару. Один шар диаметром 800 метров, другой – 900 метров. Прежде ничего подобного видеть не доводилось.

Антенна телескопа обсерватории в Арисибо разрушилась в декабре 2020 года

Двойные астероиды, конечно, не редкость – к примеру, Дидим и Диморф, один из которых даже удалось чуть-чуть отклонить, ударив по нему аппаратом миссии DART (Double Asteroid Redirection Test). Но все известные пары неравные – тот же Дидим 780-метровый, а его спутник Диморф - 160-метровый. Так, чтобы рядом летели две примерно равные глыбы – явление небывалое.. Ударят дуплетом – мало не покажется.

Угроза ударов из космоса вполне реальная

Кстати, ученые уверяют, что и удар, который устроил «конец света» динозаврам 66 миллионов лет назад, тоже был двойным. Сначала в Землю врезался астероид диаметром 15 километров, вслед за ним – 400 метровый «сообщник».

